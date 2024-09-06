Papo de Eleições discute pesquisa na Serra e sabatinas com candidatos de Vitória

A Gazeta lança o oitavo episódio do videocast Após a divulgação da primeira pesquisa eleitoral da Serra lança o oitavo episódio do videocast Papo de Eleições , um giro de notícias com as principais movimentações políticas no Espírito Santo.

Esta edição detalha os principais pontos do levantamento realizado pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta no município da Grande Vitória, divulgado na segunda-feira (2).

A Gazeta e CBN com os candidatos à O episódio também aborda os principais pontos das sabatinascom os candidatos à Prefeitura de Vitória – Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT), Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e Camila Valadão (Psol).

Com apresentação de Nadedja Calado e Vinícius Zagoto, jornalistas do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta, neste oitavo episódio, com a participação da colunista de Política Letícia Gonçalves. O programa, que vai acontecer durante todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast.