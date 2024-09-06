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Eleições 2024

Papo de Eleições discute pesquisa na Serra e sabatinas com candidatos de Vitória

Oitavo episódio do videodcast analisa os principais acontecimentos da semana no cenário eleitoral do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2024 às 19:41

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 19:41

Após a divulgação da primeira pesquisa eleitoral da Serra, A Gazeta lança o oitavo episódio do videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas no Espírito Santo.
Esta edição detalha os principais pontos do levantamento realizado pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta no município da Grande Vitória, divulgado na segunda-feira (2).
O episódio também aborda os principais pontos das sabatinas A Gazeta e CBN com os candidatos à Prefeitura de Vitória – Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT), Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e Camila Valadão (Psol).
Com apresentação de Nadedja Calado e Vinícius Zagoto, jornalistas do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta, neste oitavo episódio, com a participação da colunista de Política Letícia Gonçalves. O programa, que vai acontecer durante todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast.
A ideia é que cada edição traga um breve giro de notícias, deixando o leitor, ouvinte e espectador mais bem informado sobre as movimentações do mundo político no Espírito Santo. No bate-papo, entram os bastidores das campanhas com os destaques da semana e o que vem por aí na corrida eleitoral. Assista abaixo:

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