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Eleições 2024

De 18 a 89 anos: o mais jovem e o mais velho nas eleições no ES

Cinco candidatos nos municípios do Espírito Santo disputam cargos eletivos aos 18 anos, enquanto seis deles têm mais de 85
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

30 ago 2024 às 18:16

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 18:16

Caio Drapal (à esquerda) é candidato mais jovem do Estado, e Nelson Alves (à direita), o mais velho.
Caio Drapal (à esquerda) é o candidato mais jovem do Estado e Nelson Alves (à direita), o mais velho Crédito: Reprodução
disputa eleitoral deste ano no Espírito Santo conta com candidatos de 18 a 89 anos. Tanto o postulante mais novo quanto o mais velho buscam ocupar uma vaga nas Câmaras de Vereadores de seus municípios. Já a briga por prefeituras capixabas tem concorrentes de 24 a 86 anos, sendo que a idade mínima para disputar o cargo é 21 anos.
O levantamento feito pela A Gazeta considerou os registros de candidaturas deferidos e aqueles que ainda aguardavam julgamento até o dia 29 de agosto.
Dos 9.662 candidatos desta lista, 1.604 têm entre 45 e 49 anos. É a faixa etária mais numerosa do Estado, seguida por aquela que engloba os concorrentes de 50 a 54 anos, que somam 1.474. Os que têm entre 40 e 44 anos são 1.462.
Filiado ao PP, Caio Drapal é o candidato mais jovem do Estado e pretende se eleger vereador de Alto Rio Novo. Nascido em 2006, o estudante de Direito perdeu o pai aos 11 anos no Rio de Janeiro e desde que se mudou para o município capixaba, aos 12, passou a fazer trabalhos sociais.
“Vejo que a idade não é empecilho para ajudar de forma mais efetiva a minha cidade”, declara o concorrente de 18 anos. “Os sonhos e projetos são muitos, só preciso da primeira oportunidade para representar muito bem os cidadãos na Câmara Municipal. Quero fazer da nossa cidade uma referência para cidades menores e mostrar que é possível sim fazer a diferença”.
Outros quatro jovens buscam iniciar a carreira política com a mesma idade que Drapal. Inclusive, no mesmo município, Fábio Emanuel também busca se eleger vereador, pelo Podemos. Em VitóriaMaria Tereza (PDT) quer assumir o cargo; em Anchieta, Matheus Sabino (PL); e na Serra, Jhon Wilians (PP).
Ocupando o outro extremo da faixa etária está Nelson Alves (PRD), candidato a vereador de Itaguaçu. O concorrente é ex-vereador, ex-prefeito e o mais velho a disputar o pleito: completa 90 anos em março de 2025.
Há mais de 30 anos sem participar de uma eleição, Nelson afirma que decidiu se candidatar novamente porque a cidade está sendo sacrificada pelos vereadores atuais. “Os vereadores estão só arrumando problemas para o município”.
“Eu acho que a função do vereador é fiscalizar a aplicação dos recursos e ajudar o prefeito a conseguir mais recursos, principalmente nos municípios que não têm uma arrecadação grande e dependem muito de recursos estaduais e federais”, declara o candidato.
Para mudar a situação de sua cidade natal, Nelson ainda acredita que é preciso experiência e, por isso, não pensa em descansar, apesar da idade avançada. “Eu tenho experiência e por esse motivo achei que deveria entrar (na disputa). Eu gosto da política, inclusive estou até andando para o interior (para fazer campanha), fazendo visitas às casas das pessoas. Isso para mim serve até de lazer”.

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Entre os mais velhos também estão os candidatos a vereador de Mucurici Jovinha (PDT), que tem 86 anos, assim como Dr. Adail (PDT), que busca a vaga em Cachoeiro de Itapemirim. Já Doutor Hércules (PP) quer a vereança em Vila Velha aos 85 anos de idade.

Candidatos a prefeito

As idades mínima e máxima dos candidatos às prefeituras capixabas também têm, pelo menos, seis décadas de intervalo entre elas. Na faixa etária mais avançada - de 85 a 89 anos - estão João Paganini (Podemos), que completa 85 anos quatro dias antes do pleito e pretende comandar Iconha, e Ferraço (PP), 86, que vai tentar o quinto mandato à frente da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.
De 18 a 89 anos: o mais jovem e o mais velho nas eleições no ES
A mais nova a disputar o cargo é Mônica Ziviani, do PL. Aos 24 anos, ela disputa o comando de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. A estudante de Gestão Pública afirma que vê a necessidade de pessoas honestas e competentes na política, independente da idade.
“Eu comecei a trabalhar bem jovem, a entender o valor do trabalho, a conhecer as pessoas e ver as necessidades da comunidade e eu creio que a idade não define a nossa capacidade nem a nossa maturidade”, diz a candidata, que também é pequena produtora agrícola e já concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa em 2022, quando tinha 22 anos.
Já o ex-prefeito Theodorico Ferraço completa 87 anos em novembro deste ano, mas diz que nunca se sentiu melhor: “na minha idade eu me sinto uma criança”.
“Em matéria de cabeça, de experiência, eu estou muito preparado para servir a Cachoeiro pela quinta vez. Carrego comigo o vice, Júnior Corrêa (Novo), que tem 27 anos, e o morro que eu não puder subir, ele vai subir”, declara Ferraço. Para ele, os anos a mais ainda são importantes para que os erros cometidos no passado não voltem a se repetir.

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