Saúde e segurança são os problemas mais graves para eleitores de Vila Velha

Eleitores disseram quais áreas enfrentam problemas mais graves em Vila Velha Crédito: Arte A Gazeta

Saúde e segurança pública são as áreas que enfrentam os problemas mais graves, de acordo com a população de Vila Velha . É o que aponta a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada na sexta-feira (23). As dificuldades vivenciadas no sistema de saúde da cidade canela-verde foram citadas por 52% dos entrevistados como uma das questões mais problemáticas, enquanto a segurança foi indicada por 47% das pessoas ouvidas.

No levantamento, feito entre os dias 20 e 22 de agosto, os entrevistados poderiam escolher até três áreas em que, na opinião delas, a população enfrenta problemas de uma lista com 20 itens. Para os mais pobres, que têm renda de até 1 salário mínimo, a saúde é ainda mais complicada: 61% deles disseram que a área enfrenta dificuldades graves no município. Já a segurança pública foi mencionada por 39% deles.

Entre os eleitores mais ricos — aqueles que declaram renda familiar de mais de cinco salários mínimos —, a preocupação com a segurança é maior. O tema foi mencionado por 55% deles, enquanto a saúde foi citada por 45%.

Das 20 áreas elencadas na pesquisa, a educação foi citada como problemática por 26% dos eleitores consultados, assim como a rede de esgoto. Já o trânsito é considerado preocupante por 19% da população, e o transporte coletivo, por 15%.

Outros problemas citados foram calçamento de ruas e calçadas (13%), limpeza pública (12%) e geração de emprego (11%). As áreas menos citadas pelos entrevistados pelo Ipec como problemáticas em Vila Velha foram abastecimento de água (2%), atividades esportivas (2%) e atividades culturais, citada por apenas 1% das pessoas ouvidas.