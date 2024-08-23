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Eleições 2024

Ipec: Arnaldinho tem 75%, Ramalho, 10% e Babá, 3%, na disputa para prefeito em Vila Velha

Pesquisa estimulada mostra prefeito na liderança da disputa, enquanto candidatos do PL e PT têm empate técnico considerando margem de erro de 4 pontos percentuais para mais e para menos
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

23 ago 2024 às 19:03

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 19:03

Arnaldinho, Ramalho e Babá são os três primeiros colocados da pesquisa
Arnaldinho, Ramalho e Babá são os três primeiros colocados da pesquisa Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) lidera a disputa pela Prefeitura de Vila Velha, com 75% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta, e divulgada nesta sexta-feira (23). Esse é o retrato da corrida na cidade canela-verde no cenário estimulado, em que os pesquisadores mostram previamente os nomes dos candidatos aos entrevistados.
Atrás do atual chefe do Executivo, em segundo lugar, aparece Coronel Ramalho (PL), com 10% das intenções de voto. Em seguida, está João Batista Babá (PT), com 3%. Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.
Os outros três postulantes ao cargo estão numericamente empatados, cada um com 1% das intenções de voto: Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nicolas Trancho (Psol). Também considerando a margem de erro, eles ainda estão tecnicamente empatados com João Batista Babá (PT).
Ainda no cenário estimulado, 3% responderam que votariam em branco ou nulo, e 6% não souberam ou não responderam.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, Arnaldinho lidera com 60% das intenções de voto. Quase um terço dos entrevistados (29%) não citou nenhum candidato, não respondendo ou preferindo não opinar. Coronel Ramalho aparece com 3% das intenções de voto, tecnicamente empatado com João Batista Babá e Mauricio Gorza, com 1% cada.
Ainda no cenário espontâneo, os candidatos Gabriel Ruy e Professor Nicolas Trancho não foram citados, enquanto 1% dos entrevistados disse que votaria em outros, e 6% dos eleitores responderam que votariam em branco ou nulo.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06736/2024.

Ipec - Arnaldinho tem 75 por cento, Ramalho, 10 por cento e Babá, 3 por cento, na disputa para prefeito em Vila Velha

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