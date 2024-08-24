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Eleições 2024

Ipec: gestão de Arnaldinho é avaliada como ótima ou boa por 76% dos eleitores de Vila Velha

Administração do atual prefeito é considerada positiva por todos os segmentos na pesquisa realizada a pedido da Rede Gazeta
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 ago 2024 às 10:18

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 10:18

Arnaldinho Borgo (Podemos) busca a reeleição em Vila Velha Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Em busca da reeleição, o prefeito de Vila VelhaArnaldinho Borgo (Podemos), teve a sua gestão avaliada como ótima ou boa por 76% dos entrevistados na pesquisa realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, divulgada na sexta-feira (23). Outros 20% consideram a administração regular, enquanto 2% classificam como ruim e 1%, péssima.  Não sabe ou não respondeu equivale a 1% dos entrevistados.
Entre os que avaliam positivamente a gestão, 86% afirmam a intenção de votar em Arnaldinho nesta eleição. Ele também é citado de maneira expressiva por aqueles que desejam continuidade na próxima administração (87%). 
Quando questionados sobre se aprovam ou não a maneira como Arnaldinho Borgo vem administrando a cidade de Vila Velha, 86% das pessoas ouvidas na pesquisa responderam positivamente, enquanto 10% responderam que desaprovam. Outros 4% não sabem ou não responderam.
Ao serem questionados sobre a continuidade da gestão, 47% responderam que gostariam que fosse dado total prosseguimento ao que tem sido feito, enquanto 23% desejam poucas mudanças; 16% gostariam que fossem mantidos só alguns programas, enquanto 10% desejam mudança total na administração do município. 
A amostragem faz parte da série de pesquisas da cobertura eleitoral de A Gazeta, que traz o cenário das eleições municipais nas maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos.

Avaliação por gênero, raça, religião e escolaridade

A administração de Arnaldinho Borgo é bem avaliada por todos os segmentos, com poucas variações entre os recortes de sexo, idade, escolaridade, renda familiar (em salários mínimos), raça/cor e religião.
A maior aprovação se dá entre o sexo feminino, cujo índice de ótimo e bom chega a 77%, enquanto no sexo masculino é de 74%. 
Na divisão por idade, 77% dos entrevistados pela pesquisa com 60 anos ou mais avaliam a gestão como ótima e boa. O prefeito também se destaca entre o público de 25 a 34 anos (79%) e de 35 a 44 anos (78%). 
A aprovação do candidato à reeleição também é alta entre aqueles com ensino fundamental completo, cujo índice de ótimo chega a 41% e o de bom é de 27%. Entre os com ensino superior completo, 50% consideram a gestão boa e 30%, ótima.
Na avaliação da renda, Arnaldinho tem a maior aprovação entre aqueles cuja renda familiar é de até um salário mínimo (R$ 1.412), chegando a 45%. A maioria dos mais ricos (48%), que ganham mais de 5 salários mínimos (acima de R$ 7.060), avaliam a gestão como boa.
O atual prefeito é mais bem avaliado entre pretos e pardos, que consideram a forma como ele conduz a cidade como ótima (37%), sendo que a maioria da população branca (44%) avalia a gestão como boa. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06736/2024.

Ipec - Gestão de Arnaldinho é avaliada como ótima ou boa por 76 por cento dos eleitores de Vila Velha

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