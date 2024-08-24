Ipec: gestão de Arnaldinho é avaliada como ótima ou boa por 76% dos eleitores de Vila Velha

Em busca da reeleição, o prefeito de Vila Velha
, Arnaldinho Borgo (Podemos)
, teve a sua gestão avaliada como ótima ou boa por 76% dos entrevistados na pesquisa realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta
, divulgada na sexta-feira (23). Outros 20% consideram a administração regular, enquanto 2% classificam como ruim e 1%, péssima. Não sabe ou não respondeu equivale a 1% dos entrevistados.
Entre os que avaliam positivamente a gestão, 86% afirmam a intenção de votar em Arnaldinho nesta eleição. Ele também é citado de maneira expressiva por aqueles que desejam continuidade na próxima administração (87%).
Quando questionados sobre se aprovam ou não a maneira como Arnaldinho Borgo vem administrando a cidade de Vila Velha, 86% das pessoas ouvidas na pesquisa responderam positivamente, enquanto 10% responderam que desaprovam. Outros 4% não sabem ou não responderam.
Ao serem questionados sobre a continuidade da gestão, 47% responderam que gostariam que fosse dado total prosseguimento ao que tem sido feito, enquanto 23% desejam poucas mudanças; 16% gostariam que fossem mantidos só alguns programas, enquanto 10% desejam mudança total na administração do município.
A amostragem faz parte da série de pesquisas da cobertura eleitoral de A Gazeta, que traz o cenário das eleições municipais nas maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos.
A administração de Arnaldinho Borgo é bem avaliada por todos os segmentos, com poucas variações entre os recortes de sexo, idade, escolaridade, renda familiar (em salários mínimos), raça/cor e religião.
A maior aprovação se dá entre o sexo feminino, cujo índice de ótimo e bom chega a 77%, enquanto no sexo masculino é de 74%.
Na divisão por idade, 77% dos entrevistados pela pesquisa com 60 anos ou mais avaliam a gestão como ótima e boa. O prefeito também se destaca entre o público de 25 a 34 anos (79%) e de 35 a 44 anos (78%).
A aprovação do candidato à reeleição também é alta entre aqueles com ensino fundamental completo, cujo índice de ótimo chega a 41% e o de bom é de 27%. Entre os com ensino superior completo, 50% consideram a gestão boa e 30%, ótima.
Na avaliação da renda, Arnaldinho tem a maior aprovação entre aqueles cuja renda familiar é de até um salário mínimo (R$ 1.412), chegando a 45%. A maioria dos mais ricos (48%), que ganham mais de 5 salários mínimos (acima de R$ 7.060), avaliam a gestão como boa.
O atual prefeito é mais bem avaliado entre pretos e pardos, que consideram a forma como ele conduz a cidade como ótima (37%), sendo que a maioria da população branca (44%) avalia a gestão como boa.