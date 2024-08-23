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Eleições 2024

Candidato não apresenta plano de governo e será intimado no ES

Romero Endringer (Podemos) se candidatou em busca da reeleição para prefeito em Santa Leopoldina, mas não incluiu documento no registro de candidatura
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 ago 2024 às 13:57

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 13:57

Romero Endringer (Podemos), prefeito de Santa Leopoldina, não incluiu plano de governo no registro de candidatura
Romero Endringer (Podemos), prefeito de Santa Leopoldina, não incluiu plano de governo no registro de candidatura Crédito: Reprodução redes sociais
O prefeito de Santa Leopoldina, Romero Endringer (Podemos), que se candidatou em busca da reeleição no município da Região Serrana do Espírito Santo, não apresentou o plano de governo e será intimado pelo Cartório da 7ª Zona Eleitoral. O envio do documento é obrigatório para registrar a candidatura. 
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) confirmou para A Gazeta que o candidato será intimado ainda nesta sexta-feira (23) para apresentar o plano de governo e terá três dias úteis para incluir o documento no DivulgaCand, sistema de divulgação de candidaturas e prestação de contas eleitorais. 
Romero Endringer está em seu terceiro mandato como prefeito de Santa Leopoldina (2009-2012/ 2013-2016/ 2021-2024). Nas eleições deste ano, lidera a coligação "Unidos com o povo", composta pelos partidos Podemos, Republicanos, MDB. PSD e a Federação PSDB/Cidadania.
Procurado por A Gazeta, Romero Endringer afirmou que irá enviar o plano de governo na tarde desta sexta-feia (23). 

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