Candidato não apresenta plano de governo e será intimado no ES

Romero Endringer (Podemos), prefeito de Santa Leopoldina, não incluiu plano de governo no registro de candidatura Crédito: Reprodução redes sociais

O prefeito de Santa Leopoldina, Romero Endringer (Podemos) , que se candidatou em busca da reeleição no município da Região Serrana do Espírito Santo, não apresentou o plano de governo e será intimado pelo Cartório da 7ª Zona Eleitoral. O envio do documento é obrigatório para registrar a candidatura.

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) confirmou para A Gazeta que o candidato será intimado ainda nesta sexta-feira (23) para apresentar o plano de governo e terá três dias úteis para incluir o documento no DivulgaCand, sistema de divulgação de candidaturas e prestação de contas eleitorais.

Romero Endringer está em seu terceiro mandato como prefeito de Santa Leopoldina (2009-2012/ 2013-2016/ 2021-2024). Nas eleições deste ano, lidera a coligação "Unidos com o povo", composta pelos partidos Podemos, Republicanos, MDB. PSD e a Federação PSDB/Cidadania.