Luiz Paulo promete construir UPAs e transformar Baía de Vitória em região turística

Retomar o Projeto Terra, construir duas UPAs e transformar a Baía de Vitória em Waterfront, famosa região turística da Cidade do Cabo, na costa da África do Sul. Essas são algumas das propostas apresentadas por Luiz Paulo (PSDB) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória. As conversas vem sendo publicadas desde segunda (19), sempre pela manhã, e serão concluídas nesta sexta (23), inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
À tarde, também nesta semana, estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vila Velha pelos próximos quatro anos. Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. Participaram, na ordem, Assumção (PL), Camila Valadão (Psol), Du (Avante), João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB).
Já à tarde, as conversas com os candidatos de Vila Velha seguiram a seguinte odem: Arnaldinho Borgo (Podemos), Coronel Ramalho (PL), Gabriel Ruy (Mobiliza) e Mauricio Gorza (PSDB). Nícolas Trancho (Psol) fecha a série nesta sexta.
O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Luiz Paulo (PSDB)
Os constantes engarrafamentos são uma das principais queixas dos moradores de Vitória. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?
A questão da mobilidade em Vitória precisa de ser separada entre mobilidade interna da cidade, mobilidade interna dos bairros, sistema viário, linhas circulares dentro dos bairros e linhas tronco-alimentadoras, que levem as pessoas de dentro dos bairros até os eixos da cidade. Tudo isso deve ser separado do problema principal, que é o trânsito de passagem. Isso é uma questão metropolitana. Tem que ser tratada com diálogo com o governo do Estado e as demais prefeituras. Também vamos expandir e atualizar a malha cicloviária, promover uso de bicicletas e aprimorar o transporte público.
Algumas áreas de Vitória sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?
A gestão de inundações e alagamentos é crucial, requerendo sistemas de drenagem modernos e uma gestão eficaz para mitigar os impactos das chuvas. Estudos mostram que os custos de recuperação de inundações podem ser 18 vezes maiores do que os investimentos preventivos. Na questão dos alagamentos, temos que avançar no reúso da água. As águas servidas, oriundas do esgoto depois de tratado ou oriundas das águas pluviais, podem ser reutilizadas e nós precisamos pensar seriamente em emissários oceânicos para, de fato, garantir a balneabilidade das praias da região metropolitana de forma constante.
De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
A Capital hoje não tem integração com as forças de segurança estaduais. Precisamos de uma gestão de segurança pública centrada em quatro eixos: reorganização da Guarda Municipal, integração estratégica, utilização de inteligência e tecnologia, e ações estratégicas de prevenção. A Guarda precisa retomar sua finalidade constitucional e estatutária de polícia preventiva, alinhada à PM. A retomada do Projeto Terra também vai contribuir com uma ação preventiva, com geração de oportunidades para os jovens nos territórios de maior vulnerabilidade social, que são as principais vítimas da violência.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
Para garantir a atenção primária, vamos construir duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Vamos expandir os horários de atendimento, aumentando a carga horária das equipes de saúde da família para que possam resolver 80% das demandas da população. Sabemos que hoje há muita reclamação quanto a falta de médicos e exames de especialidades, especialmente de ginecologia. A saúde da mulher e da população em geral precisa de mais atenção. Precisamos monitorar doenças crônicas, implantando um sistema de controle para pacientes com hipertensão, diabetes, obesidade, câncer e outras doenças crônicas.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vitória, apenas 7% dos estudantes dos anos iniciais e 6% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Vamos mapear a demanda: realizar um levantamento detalhado da demanda por vagas em cada região administrativa, considerando a faixa etária das crianças, implementando mudanças com diálogo com a comunidade escolar. Vamos investir em infraestrutura, com a construção de novas escolas e creches, além da adaptação de espaços existentes. Vamos fazer vitória voltar a ser a melhor rede de educação pública municipal do país. A persistência de longas filas para matricular crianças nessa etapa da educação básica revela a necessidade de investimentos mais robustos e de políticas públicas mais eficazes.
Mesmo com a reforma da Previdência, Vitória tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 113 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?
Na previdência, nós criamos o IPAMV, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, em 1997, e introduzimos a contribuição compartilhada. Temos que ter sempre a preocupação de adotar medidas que equilibrem atuarialmente o programa previdenciário, sempre com base no diálogo com os servidores, com os aposentados e pensionistas e com a cidade.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
1. Retomar o Projeto Terra, com foco ambiental e rebatizado de Projeto Terra Verde, uma estratégia multissetorial de enfrentamento à pobreza urbana. 2. Recuperação do papel da Guarda Municipal e retomada do diálogo com as forças estaduais. 3. Geração de emprego e renda, investindo no turismo, aproveitando ativos desperdiçados, como o Parque da Fonte Grande e a Baía de Vitória, que vamos transformar num Waterfront. 4. Diálogo com a Região Metropolitana, Estado e governo federal, para Vitória voltar a ser a locomotiva do ES. 5. Renovação da gestão da saúde, com novas UPAs, e da educação.