Luiz Paulo promete construir UPAs e transformar Baía de Vitória em região turística

A questão da mobilidade em Vitória precisa de ser separada entre mobilidade interna da cidade, mobilidade interna dos bairros, sistema viário, linhas circulares dentro dos bairros e linhas tronco-alimentadoras, que levem as pessoas de dentro dos bairros até os eixos da cidade. Tudo isso deve ser separado do problema principal, que é o trânsito de passagem. Isso é uma questão metropolitana. Tem que ser tratada com diálogo com o governo do Estado e as demais prefeituras. Também vamos expandir e atualizar a malha cicloviária, promover uso de bicicletas e aprimorar o transporte público.