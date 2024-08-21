De zero a R$ 20 milhões: veja patrimônio dos candidatos na Grande Vitória

Da esquerda para a direita: Du (Avante), Euclério Sampaio (MDB), Coronel Ramalho (PL), João Coser (PT) e Luiz Paulo (PSDB) Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

O patrimônio dos 22 nomes confirmados na disputa pelas quatro principais cidades da Grande Vitória, nas eleições 2024 , soma mais de R$ 44 milhões. Na Região Metropolitana, o candidato com a maior declaração de bens é o empresário Du (Avante), com R$ 20.781.896,25, e a menor é a do deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), que disse não ter nada de valor em seu nome.

O registro de informações sobre bens junto à Justiça Eleitoral é uma exigência a todos que vão disputar um cargo e serve como um importante indicador para os eleitores ficarem atentos, analisando se os valores divulgados correspondem à realidade econômica e financeira de cada concorrente.

Os valores informados referem-se às eleições 2024, registrados na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , e podem ser acompanhados por qualquer pessoa. É possível, inclusive, avaliar a evolução do patrimônio ao consultar as disputas anteriores que os candidatos participaram.

A Gazeta fez um levantamento das declarações prestadas por todos os candidatos das cidades de Serra, Vila Velha e Com base nos dados disponibilizados na plataforma, a reportagem defez um levantamento das declarações prestadas por todos os candidatos das cidades de Cariacica Vitória e reúne neste texto um comparativo mostrando quem são os candidatos da Região Metropolitana que declararam mais ou menos bens.

Na planilha abaixo é possível ver o total de bens declarados entre 2020 e 2024 pelos candidatos, além da cidade e do partido de cada um deles.

Para saber o detalhamento completo de todos os bens declarados por cada um dos candidatos em cada cidade da Região Metropolitana, clique nos links abaixo.

Os candidatos com mais bens declarados na Grande Vitória

O empresário Du (Avante), que disputará uma eleição pela primeira vez, lidera com vantagem a lista das maiores declarações de bens na Grande Vitória. Ao todo, ele informou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio de R$ 20.781.896,25. Dono de uma loja de motos da Kawasaki, na Enseada do Suá, bairro nobre da Capital, o empreendedor tem quatro motocicletas da Honda e Yamaha e nenhuma da marca que dá nome ao seu empreendimento. Em dinheiro em espécie, disse ter 1.903.243,00 em reais, além de 49.460,00 em dólares e 26.850,00 em euros.

Na sequência aparece o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB). Com apartamentos, vagas de garagem, aplicações financeiras e automóveis, seus bens chegam a R$ 10.508.192,01. Em terceiro lugar está Coronel Ramalho (PL), de Vila Velha, com R$ 1.962.245,56 divididos em aplicações financeiras, terreno, automóvel e R$ 100 mil em espécie. O deputado estadual licenciado João Coser (PT) e o ex-prefeito Luiz Paulo (PSDB), ambos de Vitória, aparecem na sequência, com R$ 1.950.552,52 e R$ 1.639.745,88, respectivamente.

Entre os candidatos com menos bens declarados estão Pablo Muribeca, que nas últimas duas eleições, de 2020 e 2022, e na deste ano, disse não ter patrimonio em seu nome. Já o deputado estadual Assumção (PL), na disputa pelo comando da Prefeitura de Vitória, declarou ter R$ 9.132,21.