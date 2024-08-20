De R$ 9 mil a R$ 20 milhões: veja patrimônio dos candidatos em Vitória

O patrimônio dos seis nomes confirmados na disputa pela Prefeitura de Vitória, nas eleições 2024, soma mais de R$ 26 milhões. Na Capital, o candidato com a maior declaração de bens é o empresário Du (Avante), com R$ 20.781.896,25, enquanto a menor é de Assumção (PL), com R$ 9.132,21.
A declaração de bens enviada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é obrigatória no momento de registrar a candidatura e pode ser observada pelos eleitores, não só por curiosidade, mas para avaliar se os recursos correspondem à realidade econômica e financeira de cada um.
Du é dono de uma loja de motos da Kawasaki, na Enseada do Suá, bairro nobre da Capital. O empreendedor tem quatro motocicletas da Honda e Yamaha e nenhuma da marca que dá nome ao seu empreendimento. Em dinheiro em espécie, o empresário declarou ter 1.903.243,00 em reais, além de 49.460,00 em dólares e 26.850,00 em euros. Seu vice, Coronel Wagner (PRTB), declarou ter uma casa no valor de R$ 750 mil na cidade de Vila Velha.
Na sequência, entre os candidatos com mais bens declarados aparece João Coser (PT), com R$ 1.950.552,52. A vice do petista, Priscila Manzo (PV), disse à Justiça Eleitoral possuir um apartamento financiado de 65 m² avaliado em R$ 150 mil. Luiz Paulo (PSDB), por sua vez, declarou R$ 1.639.745,88, enquanto o vice do tucano, Victor Ricciardi (União Brasil), tem R$ 13.876,24.
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), afirma ter R$ 989.726,32 em bens, o que representa uma queda em relação aos R$ 1.074.870,50 declarados em 2020, quando foi eleito. A vice do republicano, Cris Samorini (PP), tem R$ 7.359.591,27, incluindo apartamentos e aplicações financeiras.
A deputada estadual Camila Valadão (Psol) tem um apartamento no valor de R$ 850.000,00, um crescimento em relação aos R$ 67.556,00 declarados em 2022, enquanto o vice Macaciel Breda (Rede) tem um veículo no valor de R$ 30 mil.
O deputado estadual Assumção (PL), que em sua última eleição em 2020 disse ter uma moto no valor de R$ 50 mil, declarou R$ 9.132,21 no pleito deste ano. Sua vice, Mayra Marcarini (PL), tem uma casa e um automóvel que totalizam um patrimônio de R$ 256 mil.
Confira abaixo a declaração completa por candidato:
Assumção (PL)
- Outras aplicações e Investimentos: R$ 700,60
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 6.081,00
- Depósito bancário em conta corrente no exterior: R$ 315,86
- Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 266,78
- Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 681,52
- Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 33,00
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 1.050,17
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 3,28
- Total: R$ 9.132,21
Camila Valadão (Psol)
- Apartamento: R$ 850.000,00
- Total: R$ 850.000,00
Du (Avante)
- Outros bens móveis: R$ 50.000,00
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto etc.: R$ 1.000,00
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 1.001.379,00
- Terreno: R$ 200.000,00
- Terreno: R$ 20.000,00
- Outros bens imóveis: R$ 400.000,00
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto etc.: R$ 1.000,00
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 14.565,90
- Caderneta de poupança: R$ 1.296,32
- Dinheiro em espécie - moeda nacional: R$ 1.903.243,00
- Dinheiro em espécie - moeda estrangeira (dólar): 49.460,00
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 4.500.000,00
- Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 37.272,38
- Dinheiro em espécie - moeda estrangeira (euro): 26.850,00
- Crédito decorrente de empréstimo: R$ 689.121,00
- Casa: R$ 45.000,00
- Outros bens móveis: R$ 3.000,00
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto etc.: R$ 5.000,00
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 50.000,00
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 1.200.000,00
- Crédito decorrente de empréstimo: R$ 600.000,00
- Crédito decorrente de empréstimo: R$ 800.000,00
- Crédito decorrente de empréstimo: R$ 300.000,00
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 8.010.500,00
- Casa: R$ 75.475,80
- Terreno: R$ 20.000,00
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 200.000,00
- Crédito decorrente de empréstimo: R$ 500.000,00
- Outros bens móveis: R$ 10.000,00
- Quotas ou quinhões de capital: R$ 2.732,85
- Terreno: R$ 15.000,00
- Terreno: R$ 50.000,00
- Total: R$ 20.781.896,25
João Coser (PT)
- Outros créditos e poupança vinculados: R$ 1.968,32
- Outros créditos e poupança vinculados: R$ 503,98
- Outros créditos e poupança vinculados: R$ 292,33
- Apartamento: R$ 842.429,29
- Terreno: R$ 560.000,00
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto etc.: R$ 229.000,00
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto etc.: R$ 215.000,00
- Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto etc.: R$ 80.000,00
- Consórcio não contemplado: R$ 21.358,60
- Total: R$ 1.950.552,52
Lorenzo Pazolini (Republicanos)
- Apartamento: R$ 195.000,00
- VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre: R$ 121.212,32
- Apartamento: R$ 45.000,00
- Apartamento: R$ 628.514,00
- Total: R$ 989.726,32
Luiz Paulo (PSDB)
- Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 267,34
- Casa: R$ 521.941,61
- Depósito bancário em conta corrente no país: R$ 11.047,99
- Outras aplicações e Investimentos: R$ 700.000,00
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros): R$ 406.343,38
- Caderneta de poupança: R$ 145,56
- Total: R$ 1.639.745,88