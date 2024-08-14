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Investigação

Moraes autoriza busca e apreensão em endereços de blogueiro no ES

Foram autorizadas buscas contra o youtuber e influenciador de direita Ed Raposo, na manhã desta quarta-feira (14)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 ago 2024 às 12:02

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 12:02

Ed Raposo alvo de mandado de busca e apreensão no Espírito Santo
Ed Raposo alvo de mandado de busca e apreensão no Espírito Santo Crédito: Reprodução YouTube
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (14) uma nova prisão dos blogueiros Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e autorizou buscas contra o youtuber e influenciador de direita Ed Raposo em endereços no Espírito Santo.
De acordo com os investigadores, Allan dos Santos está nos Estados Unidos, enquanto Oswaldo Eustáquio está na Espanha. 
As ações ocorrem no âmbito da Operação Disque 100, que visa a desarticular uma estrutura voltada a obstruir investigações que apuram a existência e funcionamento de organizações criminosas, mediante divulgação de dados protegidos e corrupção de crianças e adolescentes.
Os investigadores constataram ações voltadas a expor e intimidar policiais federais e seus familiares, que atuam em inquéritos que tramitam no STF, para causar embaraço às apurações. Segundo a Polícia Federal, os investigados chegaram a empregar crianças e adolescentes e seus perfis em redes sociais para a prática das condutas, valendo-se de sua condição de menoridade para ocultar sua verdadeira autoria.
Durante a operação, um perfil em rede social vinculado à filha de Eustáquio realizou postagem alertando para a presença de policiais em sua residência enquanto a adolescente ainda se encontrava em repouso. Para os investigadores, é uma indicação de que a conta era utilizada por maiores de idade, inclusive responsáveis legais, para a realização das condutas de obstrução das investigações. 
Ao todo, nove medidas cautelares e dois mandados de busca foram cumpridos no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Amazonas e no Distrito Federal.
O nome da operação se refere ao  Disque Direitos Humanos, serviço destinado a receber demandas relativas a violações de Direitos Humanos, especialmente as que atingem populações em situação de vulnerabilidade social, como crianças e adolescentes.

Quem é Ed Raposo

Ed Raposo tem 48 anos e é natural de João Pessoa, capital da Paraíba. Administrador de empresas, ele foi candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, concorrendo pelo PTB nas eleições de 2022. Ficou em suplente, tendo alcançado 13.573 votos. 
Em seu Instagram, o blogueiro postou um comunicado, informando que teve suas contas no YouTube e no X (antigo Twitter) suspensas. Nos stories, ele também compartilhou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. 
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Ed Raposo.
Post feito pelo blogueiro Ed Raposo nas redes sociais
Post feito pelo blogueiro Ed Raposo nas redes sociais Crédito: Reprodução

Marcos do Val 

O senador Marcos do Val (Podemos) teve todos os bens e valores em contas bancárias bloqueados e seu perfil no Instagram suspenso, também por ordem de Moraes. Como informado pela coluna de Letícia Gonçalves, Do Val é investigado por atacar a Polícia Federal e o próprio Supremo. No "X", Do Val relatou que o bloqueio foi de R$ 50 milhões, mas que tinha apenas R$ 1 mil na conta.
Bolsonaristas, como o blogueiro Allan dos Santos, convocaram apoiadores para ataques coordenados, nas redes sociais, contra policiais que atuam ou atuaram em apurações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados.
Foi lá que o senador reclamou do bloqueio monetário e anunciou, na terça-feira (13), que vai se candidatar à presidência do Senado, eleição que vai ocorrer em fevereiro de 2025, para contrapor o ministro do Supremo.

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