Construir UPAs, investir em linhas de ônibus elétricos e gratuitos e melhorar o planejamento urbano para reduzir os índices de violência. Essas são algumas das propostas apresentadas por Assumção (PL), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória. As conversas estão sendo publicadas desta segunda (19) até sexta-feira (23), pela manhã, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
À tarde, também nesta semana, estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vila Velha pelos próximos quatro anos. Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Assumção promete ônibus elétricos gratuitos e horário estendido em creches em Vitória
Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas, que estão sendo publicadas pela manhã durante esta semana, seguindo esta ordem: Assumção (PL), Camila Valadão (Psol), Du (Avante), João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB). Em um dos dias da semana, haverá a publicação de duas entrevistas.
Já à tarde, ao longo desta semana, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos), Coronel Ramalho (PL), Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol).
O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Assumção (PL):
Os constantes engarrafamentos são uma das principais queixas dos moradores de Vitória. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?
Proponho a implantação de um Sistema de Semáforos Inteligentes, que otimizará o fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico. Além disso, vamos implementar 12 linhas de ônibus elétricos, gratuitos, climatizados e com Wi-Fi, ampliando o acesso ao transporte público. A integração dos modais, incluindo ciclovias e aquaviário, será priorizada, assim como a colaboração da Guarda Municipal. Discutiremos com municípios vizinhos um transporte metropolitano mais eficiente. Investiremos em calçadas seguras e novas ciclovias, promovendo uma mobilidade urbana sustentável e acessível.
Algumas áreas de Vitória sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?
Primeiro, implementarei um Programa de Contenção de Encostas, com melhorias como mantas e muros de proteção para estabilizar o solo em áreas de risco, garantindo segurança e valorização imobiliária. Além disso, a educação da população será prioridade. Promoverei campanhas e workshops por meio da Defesa Civil, capacitando moradores para se prepararem para desastres. Também investirei em tecnologia, como drones para monitoramento e sistemas de alerta rápido, assegurando respostas eficientes em emergências. Com essas ações, buscaremos um desenvolvimento sustentável e uma cidade segura para todos.
De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Para bairros vulneráveis e afetados pelo tráfico, enfatizar a cooperação interinstitucional, envolvendo escolas, ONGs e serviços de saúde, criando redes de apoio para jovens e famílias. Implantarei o CPTED para melhorar espaços urbanos, promovendo segurança e convivência. A expansão do videomonitoramento e um núcleo de inteligência fortalecerão a ação policial, enquanto manteremos programas de prevenção nas escolas. A reabilitação de usuários de drogas será priorizada. Melhorar o serviço dentro do conceito de uma rede cidadã de monitoramento e implementar zonas de segurança escolar.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
Criaremos um Centro de Especialidades Médicas, que otimizará o acesso a consultas com especialistas. Implantaremos laboratórios de análises clínicas nas UPAs para exames urgentes. A tecnologia será integrada ao atendimento humanizado, promovendo telemedicina para monitoramento remoto de pacientes crônicos. Também será vital fortalecer a atenção primária e expandir o número de médicos e agentes comunitários, garantindo 100% de cobertura no município. Com programas direcionados à terceira idade e capacitação contínua, buscaremos excelência na saúde, beneficiando todos os moradores da cidade.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vitória, apenas 7% dos estudantes dos anos iniciais e 6% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Primeiro, estenderei o horário das creches, garantindo que as famílias contem com suporte. Segundo, qualificar as atividades extracurriculares, incluindo aulas de natação, para combater índices preocupantes como os de afogamento, além de desenvolver habilidades como empreendedorismo e criatividade. Implementei contraturnos com reforço escolar e atividades artísticas e esportivas. Essa abordagem integradora transformará a educação em Vitória, promovendo um futuro seguro e promissor, construindo uma educação sólida para que os alunos sejam referências em faculdades nacionais e mundiais.
Mesmo com a reforma da Previdência, Vitória tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 113 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?
A gestão previdenciária de Vitória enfrenta um desafio crítico, que penaliza servidores que dedicaram suas vidas ao serviço público. Proponho uma estratégia centrada na inovação e na atração de investimentos. É imprescindível melhorar a eficiência do município, implementando uso eficiente dos recursos públicos e uma política de austeridade que permita redirecionar recursos para a Previdência. Além disso, a desburocratização é fundamental para facilitar a atuação dos empreendedores, estimulando a geração de riqueza. Somente com uma gestão eficaz será possível equilibrar as contas.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
Minha prioridade será combater a violência e garantir a segurança dos cidadãos. O Núcleo de Inteligência da Guarda Municipal será responsável por coletar, analisar e integrar informações, em colaboração com os demais órgãos do Sistema Único de Segurança Pública. Implementarei um programa inovador nas creches e CMEIs, onde a alfabetização será a prioridade. As crianças chegarão ao ensino fundamental alfabetizadas, com base em conceitos de empreendedorismo. Transformarei dois PAs existentes em UPAs e criarei mais duas UPAs, uma para crianças e outra para idosos, com laboratórios para exames.