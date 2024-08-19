Capitão Assumção (PL) fala de propostas que planeja implementar em Vitória caso seja eleita prefeito Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Construir UPAs, investir em linhas de ônibus elétricos e gratuitos e melhorar o planejamento urbano para reduzir os índices de violência. Essas são algumas das propostas apresentadas por Assumção (PL), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória . As conversas estão sendo publicadas desta segunda (19) até sexta-feira (23), pela manhã, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates decom os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo

À tarde, também nesta semana, estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vila Velha pelos próximos quatro anos. Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica

Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.

As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.

Your browser does not support the audio element. Assumção promete ônibus elétricos gratuitos e horário estendido em creches em Vitória

Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas, que estão sendo publicadas pela manhã durante esta semana, seguindo esta ordem: Assumção (PL), Camila Valadão (Psol), Du (Avante), João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB). Em um dos dias da semana, haverá a publicação de duas entrevistas.

Já à tarde, ao longo desta semana, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos), Coronel Ramalho (PL), Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol).

O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.

Confira abaixo a entrevista com Assumção (PL):