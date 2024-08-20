De R$ 20 mil a R$ 1,9 milhão: veja patrimônio dos candidatos em Vila Velha

Candidatos a prefeito de Vila Velha: Arnaldinho, Ramalho, Gabriel, Babá, Maurício e Nicolas Crédito: Divulgação

Os seis candidatos a prefeito em Vila Velha declararam ter bens, cujos valores variam de R$ 20 mil até pouco mais de R$ 1,9 milhão. O registro de informações sobre patrimônio junto à Justiça Eleitoral é uma exigência a todos que vão disputar um cargo e é um importante indicador para os eleitores ficarem atentos, analisando se os valores divulgados correspondem à realidade econômica e financeira de cada concorrente.

O menor valor foi declarado pelo Professor Nicolas Trancho, candidato pelo Psol. Ele informou à Justiça Eleitoral ter pouco mais de R$ 20 mil, juntando aplicações financeiras e uma moto. O advogado Arthur Depizzol, vice do mesmo partido, afirmou não ter bens a declarar.

Depois dele, o dentista e ex-vereador João Batista Babá (PT) aparece com o segundo menor patrimônio, no valor de R$ 182,64 mil, referente a dois imóveis e um automóvel. O vice, o professor Rodrigo (PCdoB), tem um carro, avaliado em R$ 20.783,00.

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Do Mobiliza, Gabriel Ruy registrou R$ 240 mil em bens, somando imóvel e aplicações financeiras. O advogado Marcelo Brasileiro, que compõe a majoritária pelo mesmo partido, tem R$ 400 mil.

O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que vai tentar a reeleição, declarou quase o dobro: R$ 420 mil. O valor é relativo a imóveis e um carro. O vice Cael Linhalis (PSB), com bens que somam mais de R$ 2,42 milhões, tem o maior patrimônio entre todos das chapas majoritárias do município.

O engenheiro e ex-vereador Maurício Gorza vai concorrer à prefeitura pelo PSDB e informou à Justiça Eleitoral ter R$ 711 mil, entre imóveis e aplicações. A Professora Daniela Torres, vice do mesmo partido, tem R$ 149,44 mil.

Entre os candidatos a prefeito, é do Coronel Ramalho (PL) o maior patrimônio. Ele registrou R$ 1,96 milhão em bens, entre os quais aplicações financeiras, terreno, automóvel e R$ 100 mil em espécie. Por outro lado, a vice, a Enfermeira Laryssa (PL), não teve nada a declarar.

Confira abaixo os bens declarados de cada candidato a prefeito:

Arnaldinho (Podemos)

Um apartamento em Andorinhas - R$ 140 mil

- R$ 140 mil Toyota Hilux SW4/2018 - R$ 240 mil

- R$ 240 mil Loja comercial - R$ 40 mil Total: R$ 420 mil

Coronel Ramalho (PL)

Dinheiro em espécie (moeda nacional) - R$ 100 mil

R$ 100 mil Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 6.051,98

R$ 6.051,98 Outras aplicações e investimentos (título de capitalização) - R$ 4.3282,81

- R$ 4.3282,81 Depósito em conta-corrente - R$ 2.010,77

R$ 2.010,77 Terreno de 750,5 m² com casa - R$ 1,7 milhão

R$ 1,7 milhão Veículo BYD Dolphin - R$ 149,8 mil Total: R$ 1.962.245,56



Gabriel Ruy (Mobiliza)

Depósito em conta-corrente - R$ 10 mil

R$ 10 mil Caderneta de poupança - R$ 40 mil

R$ 40 mil Bem relacionado ao exercício de atividade autônoma - R$ 60 mil

R$ 60 mil Apartamento em Ponta da Fruta, Vila Velha - R$ 130 mil Total: R$ 240 mil



João Batista Babá (PT)

Veículo Nissan Sentra (2012/2013) - R$ 52 mil

R$ 52 mil Apartamento no edifício Monet em Vila Velha (50% do bem) - R$ 95.649,80

R$ 95.649,80 Casa em São José do Alto Viçosa, em Venda Nova do Imigrante - R$ 34.995,50 Total: R$ 182.645,30



Maurício Gorza (PSDB)

Apartamento na Avenida Estudante José Julio de Souza, na Praia de Itaparica, em Vila Velha - R$ 214.445,54

R$ 214.445,54 Apartamento na Avenida Estudante José Julio de Souza, na Praia de Itaparica, em Vila Velha - R$ 101.850,02

R$ 101.850,02 Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 11.432,13

R$ 11.432,13 Depósito em conta-corrente - R$ 2.381,09

R$ 2.381,09 Linha telefônica residencial - R$ 400,00

R$ 400,00 Caderneta de poupança - R$ 94.650,97

R$ 94.650,97 Terreno no loteamento Jardins Veneza, em Vila Velha - R$ 286.305,72 Total: R$ 711.465,47



Professor Nicolas Trancho (Psol)