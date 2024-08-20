Os seis candidatos a prefeito em Vila Velha declararam ter bens, cujos valores variam de R$ 20 mil até pouco mais de R$ 1,9 milhão. O registro de informações sobre patrimônio junto à Justiça Eleitoral é uma exigência a todos que vão disputar um cargo e é um importante indicador para os eleitores ficarem atentos, analisando se os valores divulgados correspondem à realidade econômica e financeira de cada concorrente.
Os valores informados referem-se às eleições 2024, registrados na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e podem ser acompanhados por qualquer pessoa. É possível, inclusive, avaliar a evolução do patrimônio ao consultar as disputas anteriores que os candidatos participaram.
O menor valor foi declarado pelo Professor Nicolas Trancho, candidato pelo Psol. Ele informou à Justiça Eleitoral ter pouco mais de R$ 20 mil, juntando aplicações financeiras e uma moto. O advogado Arthur Depizzol, vice do mesmo partido, afirmou não ter bens a declarar.
Depois dele, o dentista e ex-vereador João Batista Babá (PT) aparece com o segundo menor patrimônio, no valor de R$ 182,64 mil, referente a dois imóveis e um automóvel. O vice, o professor Rodrigo (PCdoB), tem um carro, avaliado em R$ 20.783,00.
De R$ 20 mil a R$ 1,9 milhão: veja patrimônio dos candidatos em Vila Velha
Do Mobiliza, Gabriel Ruy registrou R$ 240 mil em bens, somando imóvel e aplicações financeiras. O advogado Marcelo Brasileiro, que compõe a majoritária pelo mesmo partido, tem R$ 400 mil.
O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que vai tentar a reeleição, declarou quase o dobro: R$ 420 mil. O valor é relativo a imóveis e um carro. O vice Cael Linhalis (PSB), com bens que somam mais de R$ 2,42 milhões, tem o maior patrimônio entre todos das chapas majoritárias do município.
O engenheiro e ex-vereador Maurício Gorza vai concorrer à prefeitura pelo PSDB e informou à Justiça Eleitoral ter R$ 711 mil, entre imóveis e aplicações. A Professora Daniela Torres, vice do mesmo partido, tem R$ 149,44 mil.
Entre os candidatos a prefeito, é do Coronel Ramalho (PL) o maior patrimônio. Ele registrou R$ 1,96 milhão em bens, entre os quais aplicações financeiras, terreno, automóvel e R$ 100 mil em espécie. Por outro lado, a vice, a Enfermeira Laryssa (PL), não teve nada a declarar.
Confira abaixo os bens declarados de cada candidato a prefeito:
Arnaldinho (Podemos)
- Um apartamento em Andorinhas - R$ 140 mil
- Toyota Hilux SW4/2018 - R$ 240 mil
- Loja comercial - R$ 40 mil
Coronel Ramalho (PL)
- Dinheiro em espécie (moeda nacional) - R$ 100 mil
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 6.051,98
- Outras aplicações e investimentos (título de capitalização) - R$ 4.3282,81
- Depósito em conta-corrente - R$ 2.010,77
- Terreno de 750,5 m² com casa - R$ 1,7 milhão
- Veículo BYD Dolphin - R$ 149,8 mil
Gabriel Ruy (Mobiliza)
- Depósito em conta-corrente - R$ 10 mil
- Caderneta de poupança - R$ 40 mil
- Bem relacionado ao exercício de atividade autônoma - R$ 60 mil
- Apartamento em Ponta da Fruta, Vila Velha - R$ 130 mil
João Batista Babá (PT)
- Veículo Nissan Sentra (2012/2013) - R$ 52 mil
- Apartamento no edifício Monet em Vila Velha (50% do bem) - R$ 95.649,80
- Casa em São José do Alto Viçosa, em Venda Nova do Imigrante - R$ 34.995,50
Maurício Gorza (PSDB)
- Apartamento na Avenida Estudante José Julio de Souza, na Praia de Itaparica, em Vila Velha - R$ 214.445,54
- Apartamento na Avenida Estudante José Julio de Souza, na Praia de Itaparica, em Vila Velha - R$ 101.850,02
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 11.432,13
- Depósito em conta-corrente - R$ 2.381,09
- Linha telefônica residencial - R$ 400,00
- Caderneta de poupança - R$ 94.650,97
- Terreno no loteamento Jardins Veneza, em Vila Velha - R$ 286.305,72
Professor Nicolas Trancho (Psol)
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 1.624
- Moto Titan/2018 - R$ 9 mil
- Ações na bolsa de valores (situação em 31/7/2024) - R$ 9.391