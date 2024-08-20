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Eleições 2024

De R$ 20 mil a R$ 1,9 milhão: veja patrimônio dos candidatos em Vila Velha

Os concorrentes à prefeitura declararam imóveis, veículos e até dinheiro em espécie para participar da disputa pelo comando do município
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

20 ago 2024 às 18:36

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 18:36

Candidatos a prefeito de Vila Velha: Arnaldinho, Ramalho, Gabriel, Babá, Maurício e Nicolas
Candidatos a prefeito de Vila Velha: Arnaldinho, Ramalho, Gabriel, Babá, Maurício e Nicolas Crédito: Divulgação
Os seis candidatos a prefeito em Vila Velha declararam ter bens, cujos valores variam de R$ 20 mil até pouco mais de R$ 1,9 milhão. O registro de informações sobre patrimônio junto à Justiça Eleitoral é uma exigência a todos que vão disputar um cargo e é um importante indicador para os eleitores ficarem atentos, analisando se os valores divulgados correspondem à realidade econômica e financeira de cada concorrente. 
Os valores informados referem-se às eleições 2024, registrados na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e podem ser acompanhados por qualquer pessoa. É possível, inclusive, avaliar a evolução do patrimônio ao consultar as disputas anteriores que os candidatos participaram.
O menor valor foi declarado pelo Professor Nicolas Trancho, candidato pelo Psol. Ele informou à Justiça Eleitoral ter pouco mais de R$ 20 mil, juntando aplicações financeiras e uma moto. O advogado Arthur Depizzol, vice do mesmo partido, afirmou não ter bens a declarar. 
> Clique aqui para ver a lista de todos os candidatos a prefeito e vereador em Vila Velha
Depois dele, o dentista e ex-vereador João Batista Babá (PT) aparece com o segundo menor patrimônio, no valor de R$ 182,64 mil, referente a dois imóveis e um automóvel. O vice, o professor Rodrigo (PCdoB), tem um carro, avaliado em R$ 20.783,00. 
De R$ 20 mil a R$ 1,9 milhão: veja patrimônio dos candidatos em Vila Velha
Do Mobiliza, Gabriel Ruy registrou R$ 240 mil em bens, somando imóvel e aplicações financeiras. O advogado Marcelo Brasileiro, que compõe a majoritária pelo mesmo partido, tem R$ 400 mil. 

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O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que vai tentar a reeleição, declarou quase o dobro: R$ 420 mil. O valor é relativo a imóveis e um carro. O vice Cael Linhalis (PSB), com bens que somam mais de R$ 2,42 milhões, tem o maior patrimônio entre todos das chapas majoritárias do município. 
O engenheiro e ex-vereador Maurício Gorza vai concorrer à prefeitura pelo PSDB e informou à Justiça Eleitoral ter R$ 711 mil, entre imóveis e aplicações. A Professora Daniela Torres, vice do mesmo partido, tem R$ 149,44 mil. 
Entre os candidatos a prefeito, é do Coronel Ramalho (PL) o maior patrimônio. Ele registrou R$ 1,96 milhão em bens, entre os quais aplicações financeiras, terreno, automóvel e R$ 100 mil em espécie. Por outro lado, a vice, a Enfermeira Laryssa (PL), não teve nada a declarar.
Confira abaixo os bens declarados de cada candidato a prefeito:

Arnaldinho (Podemos)

  • Um apartamento em Andorinhas - R$ 140 mil
  • Toyota Hilux SW4/2018 - R$ 240 mil
  • Loja comercial - R$ 40 mil
Total: R$ 420 mil

Coronel Ramalho (PL)

  • Dinheiro em espécie (moeda nacional) - R$ 100 mil 
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 6.051,98
  • Outras aplicações e investimentos (título de capitalização) - R$ 4.3282,81
  • Depósito em conta-corrente - R$ 2.010,77
  • Terreno de 750,5 m² com casa - R$ 1,7 milhão
  • Veículo BYD Dolphin - R$ 149,8 mil
Total: R$ 1.962.245,56

Gabriel Ruy (Mobiliza)

  • Depósito em conta-corrente - R$ 10 mil
  • Caderneta de poupança - R$ 40 mil
  • Bem relacionado ao exercício de atividade autônoma - R$ 60 mil
  • Apartamento em Ponta da Fruta, Vila Velha - R$ 130 mil 
Total: R$ 240 mil

João Batista Babá (PT)

  • Veículo Nissan Sentra (2012/2013) - R$ 52 mil
  • Apartamento no edifício Monet em Vila Velha (50% do bem) - R$ 95.649,80
  • Casa em São José do Alto Viçosa, em Venda Nova do Imigrante - R$ 34.995,50 
Total: R$ 182.645,30

Maurício Gorza (PSDB)

  • Apartamento na Avenida Estudante José Julio de Souza, na Praia de Itaparica, em Vila Velha - R$ 214.445,54
  • Apartamento na Avenida Estudante José Julio de Souza, na Praia de Itaparica, em Vila Velha - R$ 101.850,02
  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 11.432,13
  • Depósito em conta-corrente - R$ 2.381,09
  • Linha telefônica residencial - R$ 400,00
  • Caderneta de poupança - R$ 94.650,97
  • Terreno no loteamento Jardins Veneza, em Vila Velha - R$ 286.305,72
Total: R$ 711.465,47

Professor Nicolas Trancho (Psol)

  • Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) - R$ 1.624
  • Moto Titan/2018 - R$ 9 mil
  • Ações na bolsa de valores (situação em 31/7/2024) - R$ 9.391
Total: R$ 20.015

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