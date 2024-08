Eleições 2024

PL confirma Ramalho e lança enfermeira em chapa puro-sangue em Vila Velha

O ex-secretário estadual da Segurança terá como vice Laryssa Rodrigues para disputar a majoritária no município; partido está coligado apenas com o PRTB

Enfermeira Laryssa e Coronel Ramalho ladeados por Carlos Salvador, do PL de Vila Velha, e o senador Magno Malta. (Aline Nunes)

O PL confirmou o coronel Alexandre Ramalho, ex-secretário estadual da Segurança Pública, como candidato à Prefeitura de Vila Velha, durante convenção na manhã deste sábado (3). Na disputa, ao lado do militar, estará a enfermeira Laryssa Rodrigues, recém-filiada ao partido, formando uma chapa puro-sangue para as Eleições 2024. O PL se coligou apenas com o PRTB para o pleito de outubro.

Era esperado que, com a desistência do PP em lançar candidatura própria para o comando do município, o PL pudesse ampliar a aliança. Questionado sobre o assunto, o coronel Ramalho frisou que a sua candidatura será conduzida somente com as duas legendas que se alinharam desde o início da pré-campanha.

O evento, que lançou também a chapa de vereadores que vão concorrer a uma vaga na Câmara Municipal, foi marcado por discursos contundentes de lideranças do partido contra a esquerda e siglas que se aproximaram desse viés político. As declarações faziam referência à coligação do Podemos — antiga legenda de Ramalho e à qual está filiado o prefeito Arnaldinho Borgo, que vai buscar a reeleição — e PSB, que indicou o vice da chapa do chefe do Executivo municipal.

O PSB, entretanto, é o partido do governador Renato Casagrande, de quem Ramalho foi secretário. Antes que pudesse ser cobrado por ter atuado na gestão do partido que o PL faz questão de ressaltar que é de esquerda, o candidato a prefeito justificou que aquele era o seu trabalho, mas que ele é e sempre foi de direita.

Questionada sobre a maneira com que planeja contribuir com a candidatura de Ramalho, a Enfermeira Laryssa acredita que o seu perfil profissional pode ser a diferença. "Estamos unidos pela saúde e pela segurança", destacou a candidata a vice, filiada ao PL há menos de um ano.

A convenção, realizada em um cerimonial de Vila Velha lotado de apoiadores, teve a presença do senador Magno Malta, do deputado Gilvan da Federal, do deputado estadual e candidato a prefeito de Guarapari, Danilo Bahiense, entre outros políticos capixabas.

Como têm sido caracterizadas as convenções do partido no Estado, lideranças nacionais também estiveram presentes. Desta vez, marcaram presença o delegado Alexandre Ramagem, deputado federal que vai disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro, e a jogadora de vôlei Tandara, que vai concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo.

