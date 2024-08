Giro de notícias

Videocast Papo de Eleições destaca a reta final das convenções partidárias; assista

Terceiro episódio ainda discute principais dúvidas da pré-campanha e novas ferramentas de A Gazeta para o período eleitoral

Perto do fim do período de convenções partidárias, que vão até 5 de agosto, e em meio a diversas incertezas na formação de chapas a prefeituras da Grande Vitória, A Gazeta lança o terceiro episódio do videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas do cenário do Espírito Santo. Esta edição destaca a reta final para definição dos candidatos a prefeito e das chapas que ainda não anunciaram seus vices.

Com apresentação de Nadedja Calado, jornalista do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta neste terceiro episódio com a participação do repórter Tiago Alencar, também integrante da equipe de Política. O programa, que vai acompanhar todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast.

A ideia é que cada edição traga um breve giro de notícias, deixando o leitor, ouvinte e espectador mais bem informado sobre as movimentações do mundo político do Espírito Santo. No bate-papo, entram bastidores das campanhas com os destaques da semana e o que vem por aí na corrida eleitoral. Assista abaixo:

