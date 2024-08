Eleições 2024

Sem vice, Audifax é confirmado candidato na Serra

Expectativa é que o nome que completará a chapa majoritária seja indicado por PSBD ou Podemos, partidos com quem o PP negocia, até a próxima terça-feira (6)

2 min de leitura min de leitura

Convenção do PP confirma Audifax como candidato a prefeito da Serra. (Tiago Alencar)

Em convenção lotada por apoiadores e aliados políticos, o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (PP) teve candidatura confirmada para concorrer a um novo mandato no comando do Executivo municipal, na manhã deste sábado (3). O vice de Audifax na chapa majoritária não foi anunciado no encontro partidário e ainda segue indefinido.

Ao conversar com reportagem de A Gazeta durante sua chegada à convenção, o presidente do PP no Estado, deputado federal Da Vitória, antecipou que o nome que deverá compor a disputa majoritária com Audifax deve ser decidido até a próxima terça-feira (6).

A expectativa é que o nome seja indicado por uma das duas legendas com quem o partido negocia o posto - PSBD e Podemos. Até o momento a chapa progressista conta com o apoio dos partidos Avante, Agir e PMB.

No caso do PSDB, o partido tucano também estaria, segundo o mercado político, negociando a vaga de vice na chapa do deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), confirmado candidato a prefeito da Serra em convenção realizada no último sábado (27).

Mais experiência e conhecimento da cidade

Com o discurso de que sua campanha não focará em críticas diretas e confrontos com adversários, Audifax falou a seus apoiadores por cerca de 15 minutos. O ex-prefeito disse que volta a disputar o comando do Executivo municipal ainda mais experiente e com maior conhecimento da cidade que governou por três mandatos.

Mesmo evitando citar diretamente a gestão de Sergio Vidigal (PDT), atual prefeito da Serra e arquirrival de Audifax, quando o assunto é disputa eleitoral, o ex-prefeito afirmou que a cidade tem perdido destaque e que áreas prioritárias, como saúde e educação, têm perdido investimentos.

Embora Vidigal tenha apresentado o ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles (PDT) como seu candidato à sucessão, alegando não ter interesse em buscar a reeleição, o atual prefeito tem nutrido no mercado político a expectativa de que pode recuar e se colocar candidato à reeleição no pleito deste ano.

A convenção do PDT ocorre na próxima segunda (5). A informação oficial, até o momento, é que o Weverson será confirmado o candidato da chapa majoritária da legenda na Serra.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta