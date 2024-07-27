Ainda sem vice, Muribeca é confirmado na disputa por Prefeitura na Serra

O deputado Pablo Muribeca foi oficializado como candidato do Republicanos na corrida pela Prefeitura da Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

Em convenção conjunta com os partidos PRD, PSD e DC, o Republicanos confirmou, na noite deste sábado (27), o deputado estadual Pablo Muribeca como candidato a prefeito da Serra nas Eleições 2024. A expectativa era que o nome do vice na chapa encabeçada pelo atual deputado estadual também fosse anunciado e homologado no mesmo evento partidário.

No entanto, o posto ainda está sendo negociado com partidos interessados na composição, conforme o presidente do Republicanos no Estado, o ex-deputado estadual Erick Musso. O vice poderá ser confirmado até o prazo final para a data de registro de candidaturas, que é 15 de agosto.

"Pode ser que o vice não seja confirmado hoje porque algumas conversas ainda estão acontecendo", disse Erick ao falar com a reportagem de A Gazeta durante sua chegada à convenção.

Embora o líder partidário não tenha revelado com que legendas conversa sobre a vaga de vice na chapa de Muribeca, o mercado político tem apontado o PSDB, presidido em âmbito estadual pelo deputado Vandinho Leite, como a legenda mais próxima de emplacar um nome na composição com o Republicanos na Serra.

O PSDB está na base aliada do governo do Estado, enquanto o Republicanos de Muribeca é considerado um partido distante do Executivo estadual, chegando a fazer oposição direta ao Palácio Anchieta em algumas cidades capixabas.

Convenção do Republicanos para lançamento da candidatura de Muribeca teve momento de oração Crédito: Carlos Alberto Silva

Discurso com críticas à atual gestão

Ao discursar para seus aliados e apoiadores, Muribeca direcionou críticas ao prefeito Sérgio Vidigal (PDT), que poderia se candidatar à reeleição, mas apresentou como pré-candidato a seu sucessor Weverson Meirelles, do mesmo partido. O deputado afirmou que a gestão tem deixado a desejar em áreas como segurança e saúde, por exemplo.

"A cidade está vivendo um retrocesso. Precisamos devolver a prefeitura ao povo", afirmou.