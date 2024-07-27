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Eleições 2024

Ainda sem vice, Muribeca é confirmado na disputa por Prefeitura na Serra

Expectativa era que o nome de quem vai compor a chapa com o candidato do Republicanos na cidade fosse anunciado na convenção, mas decisão ainda não saiu
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

27 jul 2024 às 20:43

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 20:43

O deputado Pablo Muribeca foi oficializado como candidato do Republicanos na corrida pela Prefeitura da Serra
O deputado Pablo Muribeca foi oficializado como candidato do Republicanos na corrida pela Prefeitura da Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
Em convenção conjunta com os partidos PRD, PSD e DC, o Republicanos confirmou, na noite deste sábado (27), o deputado estadual Pablo Muribeca como candidato a prefeito da Serra nas Eleições 2024. A expectativa era que o nome do vice na chapa encabeçada pelo atual deputado estadual também fosse anunciado e homologado no mesmo evento partidário.
No entanto, o posto ainda está sendo negociado com partidos interessados na composição, conforme o presidente do Republicanos no Estado, o ex-deputado estadual Erick Musso. O vice poderá ser confirmado até o prazo final para a data de registro de candidaturas, que é 15 de agosto.
"Pode ser que o vice não seja confirmado hoje porque algumas conversas ainda estão acontecendo", disse Erick ao falar com a reportagem de A Gazeta durante sua chegada à convenção.
Embora o líder partidário não tenha revelado com que legendas conversa sobre a vaga de vice na chapa de Muribeca, o mercado político tem apontado o PSDB, presidido em âmbito estadual pelo deputado Vandinho Leite, como a legenda mais próxima de emplacar um nome na composição com o Republicanos na Serra.
O PSDB está na base aliada do governo do Estado, enquanto o Republicanos de Muribeca é considerado um partido distante do Executivo estadual, chegando a fazer oposição direta ao Palácio Anchieta em algumas cidades capixabas.
Convenção do Republicanos para lançamento da candidatura de Muribeca teve momento de oração
Convenção do Republicanos para lançamento da candidatura de Muribeca teve momento de oração Crédito: Carlos Alberto Silva

Discurso com críticas à atual gestão

Ao discursar para seus aliados e apoiadores, Muribeca direcionou críticas ao prefeito Sérgio Vidigal (PDT), que poderia se candidatar à reeleição, mas apresentou como pré-candidato a seu sucessor Weverson Meirelles, do mesmo partido. O deputado afirmou que a gestão tem deixado a desejar em  áreas como segurança e saúde, por exemplo.
"A cidade está vivendo um retrocesso. Precisamos devolver a prefeitura ao povo", afirmou.
A convenção que confirmou a candidatura de Muribeca foi prestigiada por deputados federais, entre eles Messias Donato e Amaro Neto, ambos do Republicanos. O agora candidato também recebeu apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o deputado Marcelo Santos (União).

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