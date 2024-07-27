Ainda sem vice, Muribeca é confirmado na disputa por Prefeitura na Serra

No entanto, o posto ainda está sendo negociado com partidos interessados na composição, conforme o presidente do Republicanos no Estado, o ex-deputado estadual Erick Musso. O vice poderá ser confirmado até o prazo final para a data de registro de candidaturas, que é 15 de agosto.
"Pode ser que o vice não seja confirmado hoje porque algumas conversas ainda estão acontecendo", disse Erick ao falar com a reportagem de A Gazeta durante sua chegada à convenção.
Embora o líder partidário não tenha revelado com que legendas conversa sobre a vaga de vice na chapa de Muribeca, o mercado político tem apontado o PSDB, presidido em âmbito estadual pelo deputado Vandinho Leite, como a legenda mais próxima de emplacar um nome na composição com o Republicanos na Serra.
O PSDB está na base aliada do governo do Estado, enquanto o Republicanos de Muribeca é considerado um partido distante do Executivo estadual, chegando a fazer oposição direta ao Palácio Anchieta em algumas cidades capixabas.
Discurso com críticas à atual gestão
Ao discursar para seus aliados e apoiadores, Muribeca direcionou críticas ao prefeito Sérgio Vidigal (PDT), que poderia se candidatar à reeleição, mas apresentou como pré-candidato a seu sucessor Weverson Meirelles, do mesmo partido. O deputado afirmou que a gestão tem deixado a desejar em áreas como segurança e saúde, por exemplo.
"A cidade está vivendo um retrocesso. Precisamos devolver a prefeitura ao povo", afirmou.
A convenção que confirmou a candidatura de Muribeca foi prestigiada por deputados federais, entre eles Messias Donato e Amaro Neto, ambos do Republicanos. O agora candidato também recebeu apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o deputado Marcelo Santos (União).