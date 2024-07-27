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Eleições 2024

Em chapa com três federações, Fabrício Machado é confirmado candidato em Viana

O nome que irá compor chapa majoritária com Machado também foi anunciado na reunião partidária. O empresário Marcelo Marchesi (PSDB) será candidato a vice
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

27 jul 2024 às 13:41

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 13:41

Fabrício Machado, presidente do PV no Espírito Santo, foi confirmado candidato a prefeito em Viana
Fabrício Machado, presidente do PV no Espírito Santo, foi confirmado candidato a prefeito em Viana Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Federação Brasil da Esperança, formada por PV, PCdoB e PT, confirmou, na manhã deste sábado (27), a candidatura de Fabrício Machado, presidente do PV no Espírito Santo, a prefeito de Viana nas eleições deste ano.
O nome que irá compor chapa majoritária com Machado também foi anunciado na reunião partidária. O empresário Marcelo Marchesi (PSDB) será candidato a vice.
A candidatura construída no âmbito de uma federação partidária, conta, curiosamente, com o apoio de partidos que também estão federados desde 2022 e que assim devem seguir, conforme a legislação eleitoral, até 2026.
Formam a base de apoio à chapa de Fabrício, até o momento, os partidos Psol, federado com a Rede; e PSDB, federado com o Cidadania.
O candidato da Federação Brasil da Esperança em Viana é aliado do governo do Estado e tem como principal adversário no pleito o atual prefeito da cidade, Wanderson Bueno (Podemos), pré-candidato à reeleição, que também possui proximidade com o Palácio Anchieta.
O governador do Estado, Renato Casagrande, ainda não se posicionou de maneira oficial sobre como ficará a declaração de apoio em municípios onde mais um aliado disputará o cargo de prefeito.

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