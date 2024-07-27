Em chapa com três federações, Fabrício Machado é confirmado candidato em Viana

Fabrício Machado, presidente do PV no Espírito Santo, foi confirmado candidato a prefeito em Viana Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Federação Brasil da Esperança, formada por PV, PCdoB e PT, confirmou, na manhã deste sábado (27), a candidatura de Fabrício Machado, presidente do PV no Espírito Santo, a prefeito de Viana nas eleições deste ano.

O nome que irá compor chapa majoritária com Machado também foi anunciado na reunião partidária. O empresário Marcelo Marchesi (PSDB) será candidato a vice.

A candidatura construída no âmbito de uma federação partidária, conta, curiosamente, com o apoio de partidos que também estão federados desde 2022 e que assim devem seguir, conforme a legislação eleitoral, até 2026.

Formam a base de apoio à chapa de Fabrício, até o momento, os partidos Psol, federado com a Rede; e PSDB, federado com o Cidadania.

O candidato da Federação Brasil da Esperança em Viana é aliado do governo do Estado e tem como principal adversário no pleito o atual prefeito da cidade, Wanderson Bueno (Podemos), pré-candidato à reeleição, que também possui proximidade com o Palácio Anchieta.