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Convenção do PL

Em evento com ataques às Olimpíadas, Capitão Assumção confirma candidatura em Vitória

No evento também foi apresentada a vice na chapa majoritária encabeçada pelo parlamentar. A soldado da Polícia Militar Mayra Marcarini
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

27 jul 2024 às 12:30

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 12:30

Convenção do PL em Vitória confirmou o nome de Assumção para disputar a Prefeitura da Capital
Convenção do PL em Vitória confirmou o nome de Assumção para disputar a Prefeitura da Capital Crédito: Tiago Alencar
O deputado estadual Capitão Assumção (PL), mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, oficializou sua candidatura a prefeito de Vitória durante convenção realizada na Capital na manhã deste sábado (27).
No evento também foi apresentada a vice na chapa majoritária encabeçada pelo parlamentar. A soldado da Polícia Militar Mayra Marcarini irá compor a disputa pelo Executivo municipal com Assumção.
Na mesma ocasião foram confirmadas as 50 candidaturas ao cargo de vereador pelo PL no pleito deste ano. Até o momento, a chapa majoritária da legenda conta com o apoio dos partidos Agir e Mobiliza.

Entrevista à imprensa e propostas de governo

Ao chegar à convenção que confirmou sua candidatura a prefeito, Assumção concedeu entrevista a jornalistas, o que não fazia desde dezembro de 2022, após ter medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do inquérito em que o deputado é investigado por supostamente integrar uma milícia digital que promovia ataques à democracia e aos ministros do STF.
Entre as cautelares impostas a Assumção, e que ainda estão vigentes, conforme sua defesa no inquérito, está a proibição da concessão de entrevistas à imprensa.

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Proibido de dar entrevista, o que pode acontecer com Assumção na campanha?

No entanto, no evento deste sábado, o deputado disse estar autorizado a falar novamente com jornalistas, porém apenas sobre questões relacionadas à sua campanha para prefeito, sem informar, porém, se há alguma nova decisão da Corte Suprema que o autoriza a fazer isso.
Durante os cerca de cinco minutos de entrevista, o deputado se limitou a dizer que evitará condutas que conflitem com as determinações aplicadas pela Corte Suprema, e que falará somente sobre temas relacionados à campanha. Ele ainda ressaltou que uma das bandeiras que ira defender na corrida eleitoral será a da Segurança Pública.
Assumção ainda afirmou que, caso eleito, não terá dificuldades em dialogar com o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), de quem é declaradamente opositor na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

Críticas às Olimpíadas e discursos negacionistas

Responsável por abrir os discursos no evento do PL, o senador Magno Malta, que preside a legenda no Espírito Santo, não poupou críticas à abertura das Olimpíadas de Paris, na França, realizada nessa sexta-feira (26).
Conforme o senador, a cerimônia teria sido um afronte às famílias e aos valores cristãos. O parlamentar chegou a chamar a festa esportiva de escárnio. Em outro trecho de sua fala, Magno questionou a eficácia das vacinas contra o coronavirus.
O deputado estadual Lucas Polese (PL), correligionário de Assumção, endossou o discurso de Magno contra as olimpíadas, chamando a solenidade de "guerra espiritual "e "ataque de demônios" contra a fé cristã.

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