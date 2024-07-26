Videocast Papo de Eleições discute vices e desistências no ES; assista

Durante o período de realização das convenções partidárias, que vão até 5 de agosto, e em meio a diversas costuras da pré-campanha, A Gazeta lança o segundo episódio do videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas do cenário do Espírito Santo. Esta edição destaca as próximas convenções partidárias, a forma como os candidatos a prefeituras escolhem seus vices, as reviravoltas na corrida eleitoral da Serra e os pré-candidatos desistentes.

Com apresentação de Nadedja Calado, jornalista do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta no segundo episódio com a participação da repórter Julia Camim, também integrante da equipe de Política. O programa, que vai acompanhar todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast.