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Eleições 2024

Videocast Papo de Eleições discute vices e desistências no ES; assista

Segundo episódio do traz ainda as próximas convenções partidárias e as reviravoltas na corrida eleitoral da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2024 às 17:15

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 17:15

Durante o período de realização das convenções partidárias, que vão até 5 de agosto, e em meio a diversas costuras da pré-campanha, A Gazeta lança o segundo episódio do videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas do cenário do Espírito Santo. Esta edição destaca as próximas convenções partidárias, a forma como os candidatos a prefeituras escolhem seus vices, as reviravoltas na corrida eleitoral da Serra e os pré-candidatos desistentes. 
Com apresentação de Nadedja Calado, jornalista do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta no segundo episódio com a participação da repórter Julia Camim, também integrante da equipe de Política. O programa, que vai acompanhar todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast.
A ideia é que cada edição traga um breve giro de notícias, deixando o leitor, ouvinte e espectador mais bem informado sobre as movimentações do mundo político do Estado. No bate-papo, entram bastidores das campanhas com os destaques da semana e o que vem por aí na corrida eleitoral. Assista abaixo:

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