TSE recebe primeiro registro de candidatura para prefeitura capixaba

As candidaturas registradas na Justiça Eleitoral para as Eleições de 2024 já podem ser consultadas. Para o cargo de prefeito, no Espírito Santo, quem deu a largada foi Simão Lima, candidato do PL que busca o comando de Marilândia, no Noroeste do Estado. Ele e João Ferraço, vice na chapa-puro sangue, já solicitaram a análise dos dados.
O período para registrar os candidatos que concorrerão as vagas para as prefeituras e para as Câmaras de Vereadores no pleito de outubro se iniciou junto às convenções partidárias, no último dia 20. A data final para fazer o pedido é 15 de agosto, dez dias após o fim do prazo para a realização dos eventos que chancelam os nomes que vão representar cada partido.
O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que coleta os dados das candidaturas, o DivulgaCandContas, disponibiliza informações sobre questões partidárias, coligação e dados pessoais, como profissão e patrimônio. O objetivo é facilitar a circulação de conteúdos fundamentais para a corrida, como os currículos dos políticos e os planos de governo que contém as propostas de cada um para os respectivos municípios.
A ferramenta também é útil para garantir a transparência do processo eleitoral e viabilizar a fiscalização da prestação de contas, visto que abriga dados sobre doadores, financiamento coletivo e limite de gastos da campanha. Até o momento, 145 pessoas registraram solicitação para concorrer a prefeituras em todo o Brasil, e 3266 ao cargo de vereador. No Estado, além de Marilândia, Vila Velha e Santa Teresa já têm inscritos candidatos a vereadores.