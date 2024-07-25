TSE recebe primeiro registro de candidatura para prefeitura capixaba

O período para registrar os candidatos que concorrerão as vagas para as prefeituras e para as Câmaras de Vereadores no pleito de outubro se iniciou junto às convenções partidárias, no último dia 20. A data final para fazer o pedido é 15 de agosto, dez dias após o fim do prazo para a realização dos eventos que chancelam os nomes que vão representar cada partido.