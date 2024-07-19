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Giro de notícias

A Gazeta estreia videocast Papo de Eleições sobre a disputa no ES; assista

Primeiro episódio destaca a expectativa para o início das convenções partidárias, que começam neste sábado (20), além de elencar as principais dúvidas ainda no ar nesta pré-campanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2024 às 20:36

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 20:36

Na véspera das convenções partidárias, quando os partidos batem o martelo em quem serão seus candidatos, A Gazeta estreia o videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas do cenário do Espírito Santo. O primeiro episódio (assista acima) destaca a expectativa para o início das convenções, que começam neste sábado (20) e seguem até o dia 5 de agosto, além de elencar as principais dúvidas ainda no ar neste momento de pré-campanha.
Com apresentação de Nadedja Calado, jornalista do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta no primeiro episódio com a participação do repórter Vinicius Zagoto, também integrante da equipe de Política. O programa, que vai acompanhar todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast. 
A ideia é que cada edição traga um breve giro de notícias, deixando o leitor, ouvinte e espectador mais bem informado sobre as movimentações do mundo político do Estado. No bate-papo, entram bastidores das campanhas com os destaques da semana e o que vem por aí na corrida eleitoral.

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"O cenário político durante as eleições é bastante dinâmico, com uma série de acordos firmados ou quebrados, guinadas e mudanças o tempo todo. O Papo de Eleições surge para resumir as principais notícias, para quem quer estar informado, mas não teve tempo de acompanhar tudo durante a semana", explica a editora do Núcleo de Eleições Gisele Arantes. 
O Núcleo está em pleno funcionamento desde junho, com uma equipe totalmente dedicada à cobertura das eleições. A Gazeta apresentará aos leitores entrevistas especiais, cobertura em vídeos, pesquisas de intenção de voto e, como já virou tradição, a participação especial da Raposa Política — personagem que, de dois em dois anos, dialoga com o público sobre bastidores e fatos inusitados vistos nas campanhas.

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