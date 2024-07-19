A Gazeta estreia videocast Papo de Eleições sobre a disputa no ES; assista

Na véspera das convenções partidárias, quando os partidos batem o martelo em quem serão seus candidatos, A Gazeta estreia o videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas do cenário do Espírito Santo. O primeiro episódio (assista acima) destaca a expectativa para o início das convenções, que começam neste sábado (20) e seguem até o dia 5 de agosto, além de elencar as principais dúvidas ainda no ar neste momento de pré-campanha.

Com apresentação de Nadedja Calado, jornalista do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta no primeiro episódio com a participação do repórter Vinicius Zagoto, também integrante da equipe de Política. O programa, que vai acompanhar todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast.

A ideia é que cada edição traga um breve giro de notícias, deixando o leitor, ouvinte e espectador mais bem informado sobre as movimentações do mundo político do Estado. No bate-papo, entram bastidores das campanhas com os destaques da semana e o que vem por aí na corrida eleitoral.

"O cenário político durante as eleições é bastante dinâmico, com uma série de acordos firmados ou quebrados, guinadas e mudanças o tempo todo. O Papo de Eleições surge para resumir as principais notícias, para quem quer estar informado, mas não teve tempo de acompanhar tudo durante a semana", explica a editora do Núcleo de Eleições Gisele Arantes.