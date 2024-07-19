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Eleições 2024

PSDB negocia vice na chapa de Pablo Muribeca para a prefeitura da Serra

Legenda tucana teria dois nomes cotados para compor disputa majoritária na cidade ao lado do pré-candidato do Republicanos
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

19 jul 2024 às 17:46

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 17:46

O deputado estadual Pablo Muribeca no plenário da Assembleia Legislativa
O deputado estadual Pablo Muribeca no plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Ellen Campanharo/Ales
Com previsão de ser lançada durante a convenção partidária agendada para o próximo dia 27, a chapa majoritária do Republicanos na Serra, encabeçada pelo deputado estadual Pablo Muribeca, conta com dois nomes do mesmo partido disputando o posto de candidato a vice nas eleições municipais deste ano.
Os dois postulantes à composição com Muribeca são representantes do PSDB, atualmente federado com o Cidadania. A informação foi confirmada à reportagem nesta sexta-feira (19), pelo próprio parlamentar.
Estão no páreo pelo lugar de vice na chapa do  pré-candidato do Republicanos a presidente do diretório municipal na Serra, Nilza Cordeiro (PSDB), e o presidente da Associação de Pastores Evangélicos da Serra, Marcelo Henrique Ferreira (PSDB). As costuras visando à participação do PSDB na majoritária estariam sendo conduzidas pelo presidente da sigla no Estado, o deputado estadual Vandinho Leite.
Vandinho foi procurado, via assessoria, para comentar a indicação dos nomes para a chapa de Muribeca. A reportagem não obteve retorno dos questionamentos até o fechamento deste texto.

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