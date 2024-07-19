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Eleições 2024

Saiba quem são os vices confirmados na Grande Vitória antes das convenções

Cinco nomes de futuros candidatos a vice-prefeito na região já estão certos antes do anúncio oficial; convenções têm início neste sábado (20)
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

19 jul 2024 às 16:27

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 16:27

Vices confirmados
Maioria dos vices será confirmada somente nas convenções Crédito: Freepik
Neste sábado (20) será dada a largada para as convenções partidárias nas eleições deste ano. Conforme o calendário eleitoral, os encontros partidários visando à apresentação e confirmação das pré-candidaturas majoritárias (prefeito e vice) e proporcionais (vereadores) devem se estender até 5 de agosto. Na Grande Vitória, cinco nomes de futuros candidatos a vice-prefeito já foram confirmados antes do anúncio oficial.
Via de regra, os partidos tentam guardar para o dia das convenções o lançamento dos vices que irão compor chapa majoritária com os respectivos candidatos a prefeito por cada uma das agremiações. No entanto, informações de bastidores,  apurações feitas no mercado político,  bem como consulta aos dirigentes partidários,  permitem que alguns nomes sejam antecipados antes do "grande dia" marcado pelas legendas.

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Em Vitória, por exemplo, o advogado Victor Ricciardi, presidente do União Brasil na Capital, foi anunciado como vice na chapa majoritária encabeçada pelo ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) ainda no início deste mês. Na ocasião,  a informação foi  confirmada à  reportagem de A Gazeta por fontes ligadas à direção do partido no Espírito Santo.
A convenção para a confirmação da candidatura do ex-prefeito tucano está marcada para acontecer na manhã deste sábado (20), em evento realizado no Centro de Convenções de Vitória.
A federação formada pelos partidos Rede/Psol também teve o nome do vice confirmado antes das convenções em Vitória. A chapa majoritária capitaneada pela deputada estadual Camila Valadão (Psol) , pré-candidata a chefe do Executivo municipal, terá Macaciel Jonas Breda compondo com a parlamentar. Filiado à rede, Macaciel é administrador, com experiência em gestão pública. Tem passagens pelas secretarias de Estado da Agricultura e do Meio Ambiente. O evento que o anunciará oficialmente como vice de Valadão no pleito municipal está agendada para as 9h de domingo (21).

Partidos de esquerda confirmam vice  em Vila Velha

Em Vila Velha, o professor  Nícolas Trancho (Psol) encabeça a chapa majoritária do Psol/Rede. Quem irá compor com ele no papel de vice será o advogado Artur Depizzol (Psol), seu correligionário. Mesmo federada com a Rede, o diretório psolista disputará as eleições no município canela-verde com uma chapa puro-sangue. A convenção do Psol na cidade está marcada para o dia 1 de agosto.
A pré-candidatura do PT, também em Vila Velha, foi outra e ter o nome do vice confirmado antes das convenções. O professor  Rodrigo Moreira (PCdoB), irá compor a chapa majoritária encabeçada pelo ex-vereador João Batista Gagno Intra, o Babá. Ambos estão em partidos que atualmente integram a  Federação Brasil da Esperança. A convenção petista deverá ocorrer no dia 29 deste mês.
Ainda entra na lista de vices revelados antes da data planejada pelos partidos a pedagoga Pammela Souza Imbroisi Fiorio (PRTB). Ela irá compor chapa com o pré-candidato a prefeito do PL em Cariacica,  Ivan Bastos (PL). O PL se reúne em convenção para apresentar seus candidatos no próximo dia 26.
A pré-candidatura do vereador Igor Elson (PL) a prefeito da Serra fecha a lista de chapas majoritárias com vices confirmados antes das convenções. O policial militar e pastor Diego Cassotto, de 36 anos, também conhecido como Cabo Cassotto, teve nome anunciado no último dia 10. A convenção do PL na Serra ocorre no próximo dia 27.

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