Pastor militar vai ser vice de pré-candidato a prefeito do PL na Serra

Cabo Diego Cassotto ao lado de Igor Elson (PL), pré-candidato na disputa pela Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação

O vereador Igor Elson, pré-candidato a prefeito da Serra pelo Partido Liberal (PL), do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, definiu o nome que vai compor com ele a chapa majoritária na disputa pelo comando do Executivo municipal nas eleições de 2024. O escolhido foi o policial militar Diego Cassotto, de 36 anos, também conhecido como Cabo Cassotto – que é pastor.

Sem nunca ter disputado cargos eletivos, além de não possuir experiências políticas anteriores, Cassotto foi confirmado como vice de Igor Elson em anúncio feito na última terça-feira (9). A escolha teria sido aprovada pela direção estadual do PL, que em território capixaba é presidido pelo senador Magno Malta

Embora seja militar de carreira, Cabo Cassotto não possui relação com o Projeto Político Militar do Espírito Santo (PPMES) , que tem discutido a indicação de vices em chapas majoritárias nos municípios do Espírito Santo. Conforme Igor Elson, a escolha pelo militar aconteceu após pesquisa de perfil feita pelo próprio vereador.

"O nome dele foi definido tendo em vista a necessidade do partido de ter um vice com todos os requisitos que o Cabo Cassotto tem. Além de militar, ele é pastor e totalmente comprometido com os valores cristãos e da família", afirma.

A Gazeta nesta quarta-feira sobre a confirmação de seu nome como vice de Igor Elson no pleito municipal serrano, Cassotto, atualmente lotado no Ao conversar com a reportagem denesta quarta-feira sobre a confirmação de seu nome como vice de Igor Elson no pleito municipal serrano, Cassotto, atualmente lotado no Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) , confirmou que o convite para tentar ingresso na vida pública por meio da política foi feito diretamente pelo vereador da Câmara Municipal da Serra. Ele ainda disse ter pedido um tempo para responder à proposta de disputar as eleições compondo chapa com o pré-candidato do PL.

"Recebi o convite há cerca de duas semanas. Sabia que tinha um prazo para decidir, mas pedi um tempo para dar a resposta final, porque precisava conversar com a minha família e, principalmente, com Deus, para entender o propósito desse convite. O Igor foi convincente ao propor a possibilidade de atuarmos juntos em um governo técnico, sem dívidas políticas com partidos", frisa.

Diego Cassotto não possui filiação partidária, o que não é um impediditivo para o andamento de sua pré-candidatura e, futuramente, candidatura, uma vez por ser policial militar da ativa, ele tem a prerrogativa de ter o nome aprovado, durante as convenções, por aclamação em ata.