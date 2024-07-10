Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em São Mateus

A cidade de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, tem até o momento nove pré-candidatos à prefeitura, mas a expectativa é de que restem no máximo seis. Isso porque um grupo formado por oito partidos – União Brasil, PSB, PSD, Cidadania, DC, PSDB, Rede e MDB – lançou quatro pré-candidatos, mas promete se unir em torno de apenas um postulante.

A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa no Espírito Santo. Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024 fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa no Espírito Santo.

Até o final desta semana, serão publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Estado. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024

Em São Mateus, um dos nomes é o do ex-prefeito por dois mandatos Amadeu Boroto (MDB), que conta com o apoio de todas as siglas e dos demais pré-candidatos do mesmo grupo, do governador Renato Casagrande (PSB) e do vice Ricardo Ferraço (MDB). Ele enfrenta, porém, uma pendência judicial: em 2019, foi condenado em uma ação de improbidade administrativa e teve os direitos políticos suspensos por cinco anos. Agora, aguarda a decisão de um recurso.

Se não tiver sucesso, o grupo escolherá o candidato e o vice da chapa entre outras três pessoas: o empresário e ex-vereador Clebson Bazoni (PSDB); o radialista Ferreira Júnior (Rede), que ficou em terceiro lugar na disputa à prefeitura do município em 2020; e o presidente da Câmara de São Mateus, Paulo Fundão (União Brasil).

O atual prefeito, Daniel Santana, o Daniel da Açaí (sem partido), decidiu apoiar o pré-candidato do PDT , Henrique Follador, que foi seu secretário de Saúde. O PDT chegou a lançar outra pré-candidata, a ex-secretária de Educação Marília Silveira, que continua se apresentando como postulante ao cargo. O diretório estadual do partido afirmou que avaliava os dois nomes e que a decisão caberia ao diretório municipal. O presidente da Comissão Provisória do partido na cidade, Júnior Eler, garante que está de pé apenas a candidatura de Follador.

O radialista Carlinhos Lyrio (Republicanos), que foi o segundo colocado na disputa em 2020, tenta novamente assumir o Executivo municipal. Ele já concorreu em 1992, 2000, 2004 e 2016. Em 2008, tentou ser vice-prefeito. Também já cumpriu um mandato como deputado estadual e, em 2024, angariou os apoios dos partidos Agir e PMB.

Na disputa, estão também dois nomes ainda não testados nas urnas: o do empresário Marcus Azevedo Batista, o Marcus da Cozivip (Podemos), que já conseguiu o apoio de ao menos cinco partidos (Novo, Solidariedade, PRTB, Avante e PRD); e o da professora Zenilza Pauli (PT), diretora da Cooperativa de São Mateus e docente da rede municipal, pela federação PT, PV e PCdoB.