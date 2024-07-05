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Eleições 2024

Corrida à Prefeitura de São Mateus tem dois pré-candidatos do mesmo partido

Ex-secretários municipais Henrique Follador e Marília Silveira reivindicam encabeçar a chapa do PDT no município
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

05 jul 2024 às 14:29

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 14:29

Henrique Follador e Marília Silveira, ambos do PDT
Henrique Follador e Marília Silveira, ambos do PDT, se apresentam como pré-candidatos em São Mateus Crédito: Reprodução
Faltando pouco mais de duas semanas para o início das convenções partidárias, o município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, ainda tem 10 pré-candidatos à prefeitura. Dois deles, porém, são do mesmo partido. No PDT, tanto a ex-secretária municipal de Educação Marília Silveira quanto o ex-secretário municipal de Saúde Henrique Follador se apresentam como postulantes a encabeçar uma chapa para assumir o Executivo da cidade.
Procurada, a assessoria de Follador afirmou que, “para os diretórios municipal e estadual, só existe uma pré-candidatura”: a dele. No entanto, o PDT estadual, presidido pelo prefeito da Serra, Sergio Vidigal, disse que a sigla “está discutindo dois nomes para o pleito eleitoral” e que “a decisão será tomada pela direção municipal”. 
O presidente do diretório municipal do PDT, Júnior Eler, afirmou que a decisão é de manter apenas a candidatura de Follador. "Nós temos pesquisas em mãos. Ela não decolou. Entendemos que o nome dela neste momento tem uma certa rejeição. Nós já a informamos oficialmente. Deixamos à disposição dela uma vaga para ser pré-candidata a vereadora. Ela entendeu que não", disse.
"Nas redes sociais, ela está sustentando que é pré-candidata, mas está enganando o povo. Já foi, mas o cenário mudou, não é mais. Já fizemos reuniões com ela. Ela não tem o apoio do partido. Está fazendo isso sozinha", acrescenta.
A pré-candidatura de Marília chegou a ser anunciada em um evento com a presença do então presidente estadual do partido e pré-candidato à prefeitura da Serra, Weverson Meireles. Em conversa com A Gazeta, ela afirmou que o lançamento da pré-candidatura de Follador foi uma retaliação da Comissão Provisória pelo fato de discordar da atual gestão do prefeito de São Mateus, Daniel Santana, o Daniel da Açaí (sem partido).
“Dias após meu pedido de desligamento do cargo de secretária de Educação, bem como após a divulgação de meus vídeos escutando a população, detalhando como o município está atualmente, começaram a circular ‘cards’ de outro candidato, divulgados por pessoas ligadas à atual gestão municipal”, narrou ela.
“Minha pré-candidatura contou com alinhamentos feitos com a participação da direção estadual do partido e da Comissão Provisória do PDT de São Mateus. Venho sofrendo retaliação e já comuniquei os fatos a membros do PDT estadual, que acredito que não comunga com as práticas que vêm acontecendo aqui”, acrescentou, creditando a movimentação também ao machismo.
Enquanto isso, os dois ex-secretários seguem cumprindo agendas de pré-campanha no município e divulgando as ações nas redes sociais, ambos se apresentando como pré-candidatos do PDT.
Henrique Follador, que conta com o apoio do atual prefeito, é formado em Contabilidade, Administração e Matemática, especializado em gestão em saúde e gestão pública, tendo sido secretário de Saúde em São Mateus e em Santa Teresa.
Marília Silveira é escritora, doutora em História Social das Relações Políticas, foi secretária de Cultura e de Educação, é servidora e está em licença para a campanha eleitoral.
Pelo calendário eleitoral, as convenções partidárias serão realizadas entre o próximo dia 20 de julho e 5 de agosto. O PDT de São Mateus ainda não marcou sua convenção.

Grupo de aliados soma quatro pré-candidatos

Ao fim desse prazo, a expectativa é de que São Mateus tenha, no máximo, seis pré-candidatos. Isso porque o grupo de partidos formado por União Brasil, PSDB, Cidadania, PSB, PSD, Democracia Cristã, MDB e Rede lançou quatro pré-candidatos, mas pretende se unir em torno de apenas um.
O nome preferencial é o do ex-prefeito Amadeu Boroto (MDB), que comandou a cidade entre 2008 e 2016. Uma condenação por improbidade administrativa em 2019, porém, o deixou inelegível, e agora sua viabilidade na corrida depende de um recurso.
Os outros pré-candidatos do grupo são o presidente da Câmara de São Mateus, Paulo Fundão (União Brasil); o ex-vereador e presidente municipal do PSDB, Clebson Bazoni; e o radialista Ferreira Júnior.
Também pretendem concorrer à Prefeitura de São Mateus o empresário Marcus Batista, o Marcus da Cozivip (Podemos); a professora Zenilza Pauli (PT); o ex-deputado Carlinhos Lyrio (Republicanos); e o pastor Nilis Castberg (PL).

Atualização

05/07/2024 - 3:25
Após a publicação deste texto, o presidente do  diretório municipal do PDT se manifestou a respeito das duas pré-candidaturas em São Mateus. A reportagem foi atualizada.
Corrida à Prefeitura de São Mateus tem dois pré-candidatos do mesmo partido

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