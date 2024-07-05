Corrida à Prefeitura de São Mateus tem dois pré-candidatos do mesmo partido

Henrique Follador e Marília Silveira, ambos do PDT, se apresentam como pré-candidatos em São Mateus Crédito: Reprodução

Faltando pouco mais de duas semanas para o início das convenções partidárias, o município de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, ainda tem 10 pré-candidatos à prefeitura. Dois deles, porém, são do mesmo partido. No PDT, tanto a ex-secretária municipal de Educação Marília Silveira quanto o ex-secretário municipal de Saúde Henrique Follador se apresentam como postulantes a encabeçar uma chapa para assumir o Executivo da cidade.

Procurada, a assessoria de Follador afirmou que, “para os diretórios municipal e estadual, só existe uma pré-candidatura”: a dele. No entanto, o PDT estadual, presidido pelo prefeito da Serra, Sergio Vidigal , disse que a sigla “está discutindo dois nomes para o pleito eleitoral” e que “a decisão será tomada pela direção municipal”.

O presidente do diretório municipal do PDT, Júnior Eler, afirmou que a decisão é de manter apenas a candidatura de Follador. "Nós temos pesquisas em mãos. Ela não decolou. Entendemos que o nome dela neste momento tem uma certa rejeição. Nós já a informamos oficialmente. Deixamos à disposição dela uma vaga para ser pré-candidata a vereadora. Ela entendeu que não", disse.

"Nas redes sociais, ela está sustentando que é pré-candidata, mas está enganando o povo. Já foi, mas o cenário mudou, não é mais. Já fizemos reuniões com ela. Ela não tem o apoio do partido. Está fazendo isso sozinha", acrescenta.

A pré-candidatura de Marília chegou a ser anunciada em um evento com a presença do então presidente estadual do partido e pré-candidato à prefeitura da Serra, Weverson Meireles. Em conversa com A Gazeta, ela afirmou que o lançamento da pré-candidatura de Follador foi uma retaliação da Comissão Provisória pelo fato de discordar da atual gestão do prefeito de São Mateus, Daniel Santana, o Daniel da Açaí (sem partido).

“Dias após meu pedido de desligamento do cargo de secretária de Educação, bem como após a divulgação de meus vídeos escutando a população, detalhando como o município está atualmente, começaram a circular ‘cards’ de outro candidato, divulgados por pessoas ligadas à atual gestão municipal”, narrou ela.

“Minha pré-candidatura contou com alinhamentos feitos com a participação da direção estadual do partido e da Comissão Provisória do PDT de São Mateus. Venho sofrendo retaliação e já comuniquei os fatos a membros do PDT estadual, que acredito que não comunga com as práticas que vêm acontecendo aqui”, acrescentou, creditando a movimentação também ao machismo.

Enquanto isso, os dois ex-secretários seguem cumprindo agendas de pré-campanha no município e divulgando as ações nas redes sociais, ambos se apresentando como pré-candidatos do PDT.

Henrique Follador, que conta com o apoio do atual prefeito, é formado em Contabilidade, Administração e Matemática, especializado em gestão em saúde e gestão pública, tendo sido secretário de Saúde em São Mateus e em Santa Teresa.

Marília Silveira é escritora, doutora em História Social das Relações Políticas, foi secretária de Cultura e de Educação, é servidora e está em licença para a campanha eleitoral.

Pelo calendário eleitoral, as convenções partidárias serão realizadas entre o próximo dia 20 de julho e 5 de agosto. O PDT de São Mateus ainda não marcou sua convenção.

Grupo de aliados soma quatro pré-candidatos

O nome preferencial é o do ex-prefeito Amadeu Boroto (MDB), que comandou a cidade entre 2008 e 2016. Uma condenação por improbidade administrativa em 2019, porém, o deixou inelegível, e agora sua viabilidade na corrida depende de um recurso.

Os outros pré-candidatos do grupo são o presidente da Câmara de São Mateus, Paulo Fundão (União Brasil); o ex-vereador e presidente municipal do PSDB, Clebson Bazoni; e o radialista Ferreira Júnior.

Também pretendem concorrer à Prefeitura de São Mateus o empresário Marcus Batista, o Marcus da Cozivip (Podemos); a professora Zenilza Pauli (PT); o ex-deputado Carlinhos Lyrio (Republicanos); e o pastor Nilis Castberg (PL).

Atualização Após a publicação deste texto, o presidente do diretório municipal do PDT se manifestou a respeito das duas pré-candidaturas em São Mateus. A reportagem foi atualizada.