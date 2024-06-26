Eleições em Vila Velha: Arnaldinho,  Ramalho, fuzis e pastores

O prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo e o ex-secretário estadual de Segurança Pública Alexandre Ramalho Crédito: Ricardo Medeiros/AG e Carlos Gimenes/Divulgação

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), tem diversas vantagens nas eleições de 2024. Ex-vereador, ele está no primeiro mandato como chefe do Executivo municipal e, logo, pode tentar a reeleição. É o que vai fazer.

Para isso, além da máquina da prefeitura, conta com o apoio do governador Renato Casagrande (PSB) e da maioria dos partidos da base aliada ao Palácio Anchieta. A gestão de Arnaldinho é bem avaliada e poucos se dispuseram a se apresentar como adversários do atual prefeito.

Um deles é o ex-secretário estadual de Seguraça Pública do governo Casagrande, coronel Alexandre Ramalho. O militar da reserva da PM saiu do grupo casagrandista e se filiou ao PL, um partido de oposição, para concorrer à Prefeitura de Vila Velha.

O coronel alinha-se cada vez mais ao bolsonarismo, apostando no fato de que, em 2022, o ex-presidente recebeu 60% dos votos do eleitorado canela-verde no segundo turno.

Enquanto Ramalho flerta com a extrema-direita, Arnaldinho permanece como um político de centro-direita, mas não deixa de mandar recados ao eleitorado que se denomina "conservador".

Recentemente, por exemplo, a prefeitura comprou fuzis para a Guarda Municipal. Não foi a primeira vez, mas o prefeito fez questão de gravar um vídeo em que ele mesmo atira com a arma. Cabe lembrar que bolsonaristas têm certo fetiche por essas coisas.

E a segurança pública é o calcanhar de Aquiles de qualquer administração, ponto explorado justamente por Ramalho.

Arnaldinho Borgo com fuzil comprado para a Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Instagram/@arnaldinhoborgo

Além disso, enquanto o coronel percorre diversas igrejas evangélicas — outro filão do conservadorismo —, Arnaldinho reuniu-se com cerca de 60 pastores, para prestar contas do mandato e, claro, tirar fotos juntos.

"O prefeito ainda aproveitou para divulgar o evento Proclamação do Evangelho, que acontecerá no dia 1° de julho, segunda-feira, a partir das 18h, na Prainha. A noite de adoração contará com os shows dos cantores Bruna Karla e Anderson Freire", informou a assessoria do prefeito.

O evento não é inédito. É realizado na cidade ao menos desde 2012, na gestão de Neucimar Fraga (PP).

O ex-prefeito, aliás, é pré-candidato em 2024. Neucimar tem bandeiras muito parecidas com as de Ramalho, adversário pelo qual nutre simpatia. O ex-prefeito foca a pré-campanha em relembrar ações de quando estava à frente do Executivo municipal.