Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Eleições em Vila Velha: Arnaldinho,  Ramalho, fuzis e pastores

Pré-candidatos à prefeitura da cidade apresentam suas armas na disputa de 2024

Públicado em 

26 jun 2024 às 09:20
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo e o ex-secretário estadual de Segurança Pública Alexandre Ramalho
O prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo e o ex-secretário estadual de Segurança Pública Alexandre Ramalho Crédito: Ricardo Medeiros/AG e Carlos Gimenes/Divulgação
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), tem diversas vantagens nas eleições de 2024. Ex-vereador, ele está no primeiro mandato como chefe do Executivo municipal e, logo, pode tentar a reeleição. É o que vai fazer. 
Para isso, além da máquina da prefeitura, conta com o apoio do governador Renato Casagrande (PSB) e da maioria dos partidos da base aliada ao Palácio Anchieta. A gestão de Arnaldinho é bem avaliada e poucos se dispuseram a se apresentar como adversários do atual prefeito.
Um deles é o ex-secretário estadual de Seguraça Pública do governo Casagrande, coronel Alexandre Ramalho. O militar da reserva da PM saiu do grupo casagrandista e se filiou ao PL, um partido de oposição, para concorrer à Prefeitura de Vila Velha.
Nesta quinta-feira, Ramalho vai lançar a pré-candidatura com a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).
O coronel alinha-se cada vez mais ao bolsonarismo, apostando no fato de que, em 2022, o ex-presidente recebeu 60% dos votos do eleitorado canela-verde no segundo turno. 
Enquanto Ramalho flerta com a extrema-direita, Arnaldinho permanece como um político de centro-direita, mas não deixa de mandar recados ao eleitorado que se denomina "conservador".
Recentemente, por exemplo, a prefeitura comprou fuzis para a Guarda Municipal. Não foi a primeira vez, mas o prefeito fez questão de gravar um vídeo em que ele mesmo atira com a arma. Cabe lembrar que bolsonaristas têm certo fetiche por essas coisas.
E a segurança pública é o calcanhar de Aquiles de qualquer administração, ponto explorado justamente por Ramalho.
Arnaldinho Borgo com fuzil comprado para a Guarda Municipal de Vila Velha
Arnaldinho Borgo com fuzil comprado para a Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Instagram/@arnaldinhoborgo
Além disso, enquanto o coronel percorre diversas igrejas evangélicas — outro filão do conservadorismo —, Arnaldinho reuniu-se com cerca de 60 pastores, para prestar contas do mandato e, claro, tirar fotos juntos. 
"O prefeito ainda aproveitou para divulgar o evento Proclamação do Evangelho, que acontecerá no dia 1° de julho, segunda-feira, a partir das 18h, na Prainha. A noite de adoração contará com os shows dos cantores Bruna Karla e Anderson Freire", informou a assessoria do prefeito.
O evento não é inédito. É realizado na cidade ao menos desde 2012, na gestão de Neucimar Fraga (PP).  
O ex-prefeito, aliás, é pré-candidato em 2024. Neucimar tem bandeiras muito parecidas com as de Ramalho, adversário pelo qual nutre simpatia. O ex-prefeito foca a pré-campanha em relembrar ações de quando estava à frente do Executivo municipal.
O PT também tem pré-candidato a prefeito de Vila Velha, o ex-vereador João Batista Gagno, o Babá. 
Considerando o já mencionado desempenho de Bolsonaro na cidade, a iniciativa do partido do presidente Lula é, no mínimo, desafiadora.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

"Esperamos que o governador se posicione em Vitória", afirma presidente do PT-ES

Vidigal: "Não tem a mínima chance de eu ser candidato"

Para onde Gandini e Majeski vão nas eleições de 2024

O que o lançamento de Célia em Cariacica representa para o PT e para Euclério

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha PT Vila Velha Arnaldinho Borgo Neucimar Fraga Coronel Alexandre Ramalho Letícia Gonçalves Eleições 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde
Imagem de destaque
Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, morre aos 67 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados