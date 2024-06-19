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Curtas políticas: Eduardo Bolsonaro vai a lançamento de Ramalho em Vila Velha

Veja também: Neucimar curte post de adversário; as conversas sobre vice de Weverson Meireles; o que Vidigal diz sobre Majeski; uma ousadia em Cariacica

Públicado em 

19 jun 2024 às 14:06
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O ex-secretário de Segurança Pública do Espírito Sato Alexandre Ramalho
O ex-secretário de Segurança Pública do Espírito Santo Alexandre Ramalho Crédito: Carlos Guimarães/Divulcação
Pré-candidato a prefeito de Vila Velha, o ex-secretário de Segurança Pública do governo Renato Casagrande (PSB) Coronel Ramalho (PL) aposta todas as fichas no bolsonarismo.
O lançamento da pré-campanha do militar da reserva da PM vai ser realizado no próximo dia 27 e deve contar, de acordo com a assessoria de Ramalho, com as presenças dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Sargento Fahur (PSD-PR).
Eduardo é filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Fahur integra o núcleo "conservador" na Câmara e está entre os apoiadores do Projeto de Lei 1904/2024, que equipara o aborto, "quando houver viabilidade fetal, presumida em gestações acima de 22 semanas" ao crime de homicídio.
Pelo texto, uma mulher vítima de estupro que abortar um feto "viável" — feto este fruto do crime — pode ser condenada a mais tempo de cadeia do que estuprador.
Talvez os capixabas não estejam familiarizados com a figura de Fahur. O parlamentar é conhecido por ter um bigodão:
Deputado federal Sargento Fahur (PSD-PR)
Deputado federal Sargento Fahur (PSD-PR) Crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Outro bolsonarista com visita marcada ao Espírito Santo é o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Ele vai participar, no próximo sábado (22), de evento do movimento Endireitando o Brasil, liderado pelo senador Magno Malta, que preside o PL estadual.
O encontro, estranhamente, vai ocorrer dentro de uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus Fonte da Vida, em Vila Velha.
NEUCIMAR CURTIU
Por falar nisso, o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PP), que é pré-candidato a prefeito em 2024, curtiu dia desses uma publicação do adversário Coronel Ramalho no Instagram.
O coronel, no vídeo postado, criticava a situação em volta do Centro Pop instalado nas imediações do bairro Itapoã, "a maior tragédia social trazida pela Prefeitura de Vila Velha", segundo Ramalho.
O Centro Pop é um local de apoio para pessoas em situação de rua. A rigor, ele está localizado no bairro Divino Espírito Santo, não em Itapoã.
Neucimar, em ocasiões anteriores, já manifestou simpatia por Ramalho, mas decidiu concorrer à prefeitura, entre outros motivos, para ajudar a eleger candidatos a vereador da chapa do PP em Vila Velha.

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VIDIGAL: "FIQUEI SURPRESO"
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, agora presidente estadual do PDT, disse à coluna que ficou surpreso com a decisão do ex-deputado estadual Sergio Majeski de desistir de disputar a Prefeitura de Vitória.
Majeski se filiou ao PDT em março justamente para concorrer ao cargo, mas, no último dia 5, anunciou a retirada da pré-candidatura. 
O ex-deputado afirmou que o partido não lhe deu recursos nem condições para tocar a pré-campanha e a campanha. Majeski até já saiu do PDT.
"Fiquei surpreso com a fala do Majeski porque garantimos a ele recursos do Fundo Eleitoral, mas o Fundo Eleitoral só funciona depois que as candidaturas são registradas. O recurso viria no momento certo. Inclusive, pelo perfil do Majeski, não creio que ele gostaria de receber recursos para campanha sem origem declarada", provocou Vidigal, em entrevista à coluna.
É verdade que o dinheiro do Fundo Eleitoral, abastecido pelos cofres públicos, é liberado apenas após o registro oficial das candidaturas, em agosto. Mas, na Serra, reduto de Vidigal, a pré-campanha de Weverson Meireles está mais robusta que a de Majeski quando este ainda estava no páreo.
Na segunda-feira (18), por exemplo, foi realizado o grande evento de inauguração do Conexão 12, em tese um centro de eventos e capacitação, mas que deve servir como comitê para Weverson. A pré-candidatura a prefeito do pedetista foi reforçada e prestigiada por representantes de partidos como MDB e PSB.
E O VICE?
A coluna apurou que as direções municipais de MDB, União Brasil e Podemos já manifestaram, nos bastidores, interesse em indicar um nome para vice na chapa de Weverson Meireles.
A decisão irrevogável de Vidigal de não disputar a reeleição jogou um balde de água fria nos aliados, mas as conversas para formar alianças estão em andamento.

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CONEXÃO ES X OXFORD
O secretário de Controle e Transparência do governo do Espírito Santo, Edmar Camata, vai participar, no próximo sábado (22), do debate "Da corrupção à integridade: superando erros, construindo caminhos", em Oxford.
O painel faz parte do Forum Brazil UK, realizado anualmente na Inglaterra. Também participarão do fórum, em outros debates, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, a empresária Luiza Trajano e a presidente da Funai, Joenia Wapichana.
OUSADO
O PV está federado com PT e PCdoB. Isso quer dizer que eles funcionam como se fossem um partido só nas eleições. Em Cariacica, entretanto, o PT lançou a pré-candidatura de Célia Tavares à prefeitura ao passo que o PV, apesar de também ter pré-candidato, o ex-vereador Heliomar Costa Novais, está bem próximo de Euclério Sampaio (MDB), que vai tentar a reeleição.
No último sábado (15), enquanto o PT lançava Célia, o presidente municipal do PV, César Lucas, estava em um evento do MDB, protagonizado por Euclério. César Lucas usava até adesivo do MDB no peito. Abordado pela reportagem de A Gazeta, tirou o adesivo e saiu do local.
Nesta quarta-feira (19), o presidente municipal do PV foi mais ousado. Postou no Instagram um vídeo ao lado de Euclério em que afirma: "O futuro se chama Euclério Sampaio".
O vídeo foi gravado no lançamento da pré-campanha de César Lucas a vereador, evento prestigiado pelo prefeito.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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Eduardo Bolsonaro Prefeitura de Vila Velha Sergio Majeski Sérgio Vidigal Neucimar Fraga Coronel Alexandre Ramalho Letícia Gonçalves Nikolas Ferreira Eleições 2024
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