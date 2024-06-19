Vidigal: "Não tem a mínima chance de eu ser candidato"

Sérgio Vidigal no lançamento da pré-candidatura de Weverson Meireles, em março Crédito: Letícia Gonçalves

O filho de Vidigal, porém, abriu mão da função. Ele já havia declarado discordar do rumo que as coisas estavam tomando. Primeiro, rechaçou uma eventual aproximação do PDT com Audifax Barcelos (PP), pré-candidato e arquirrival do prefeito.

Depois, defendeu publicamente que o pai mudasse de ideia e disputasse a reeleição. Não por considerar o jovem pré-candidato inapto ao cargo, mas por entender que Sérgio Vidigal teria mais chances de vitória que Meireles. E teria mesmo.

O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra que, desde o último dia 14, o prefeito da Serra passou a presidir o PDT estadual. Seja quem for o homem, ou a mulher, oficialmente à frente da sigla, quem dá as cartas no partido é Sérgio Vidigal, filiado há 34 anos à legenda e o principal nome do PDT do Espírito Santo.

Nesta terça-feira (18), ele garantiu à coluna: apesar dos apelos do próprio filho e de outros aliados, não vai em busca de mais um mandato em 2024.

"Não tem a mínima chance de eu rever minha posição " Sérgio Vidigal (PDT) - Prefeito da Serra

Em março, Sérgio Vidigal explicou que decidiu sair do jogo devido ao estado de saúde da esposa, Sueli Vidigal. O prefeito apresentou Weverson Meireles como uma alternativa para oxigenar a política serrana. O atual prefeito e Audifax revezam-se no comando do Executivo municipal desde 1997.

No dia do lançamento de Meireles, Vidigal afirmou que não assumiria o lugar do pré-candidato, mas não descartou retirar o pupilo da jogada para apoiar outro nome, dentre os aliados do PDT da Serra: "Não teremos nenhuma vaidade".

Nesta terça, entretanto, além de reforçar que não vai concorrer, o prefeito também descartou apoiar qualquer outro pré-candidato que não Weverson Meireles:

"Não tem a mínima chance de o PDT apoiar outro, porque não tem nenhum que defenda o que a gente acredita. Entre os pré-candidatos postos, do PT, do Republicanos, do PL, do PP... (que são grupos adversários) nenhum contempla o nosso projeto".

Mas não rolou papo algum. "Não teve conversa política nenhuma. É importante ressaltar que estou aberto a conversar, mas não vamos buscar candidatura fora do nosso grupo, isso nunca passou pela nossa cabeça", contou Vidigal. "Agora, a eleição tem dois turnos", complementou o prefeito.

Na segunda-feira (17), Vidigal e Meireles protagonizaram um evento que contou com representantes de outros partidos, como MDB, PSB, Podemos, Rede e União Brasil. O PDT dialoga com essas siglas para que possam compor uma coligação na Serra.

O presidente estadual dos pedetistas e o pré-candidato a prefeito estão em busca de mais um aliado, o PSDB do deputado estadual Vandinho Leite. "Gostaríamos muito que o PSDB participasse desse processo", afirmou Vidigal.

GRANDE VITÓRIA

Em Vila Velha, o PDT caminha para formar uma aliança com o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que vai tentar a reeleição. Em Cariacica, está com Euclério Sampaio (MDB) e, em Vitória, após a desistência e a desfiliação de Sergio Majeski , está entre Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e João Coser (PT).

Em todo o estado, o PDT, de acordo com Sérgio Vidigal, deve lançar até 13 candidatos a prefeito. Em 2020, o partido elegeu cinco, mas após a saída de três mandatários, restaram as prefeituras da Serra e de Atílio Vivacqua (com o prefeito Josemar Basto).

Na Serra, a previsão é eleger ao menos cinco dos 23 vereadores. O grupo aliado ao prefeito, incluindo outros partidos, projeta ficar com a maioria das cadeiras na Câmara.

O RISCO

Mas se o PDT perder a Prefeitura da Serra, vai sofrer um grande revés.