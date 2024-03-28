Filho de Vidigal assume PDT-ES e descarta aproximação com Audifax

Audifax Barcelos e Sérgio Vidigal em 2006, quando ainda eram aliados Crédito: Gabriel Lordello/Arquivo

O prefeito avisou que o partido está disposto a recuar da candidatura própria e estabelecer parcerias, se essa for a melhor estratégia para vencer o "retrocesso", que, nas entrelinhas, para o pedetista, tem nome e sobrenome: o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos).

Disputar a Prefeitura da Serra e, ao mesmo tempo, comandar o PDT estadual, que tem que tomar conta de várias cidades, seria uma tarefa inglória. Assim, Meireles deixou o cargo na alta cúpula do partido.

No lugar dele, assumiu Eduardo Vidigal, filho do atual prefeito e até então vice-presidente da legenda.

Se o chefe do Executivo municipal e Audifax embarcaram, ao menos publicamente, numa onda "paz e amor", o mesmo não se pode dizer do novo presidente estadual do PDT.

Para Eduardo Vidigal, conhecido como Dudu, o diálogo com Audifax é muito improvável. "Isso é especulação", afirmou, apesar de as sinalizações de aproximação terem partido, publicamente, do próprio prefeito e do ex-prefeito.

"A questão do Audifax vai muito além da política, houve ataques à nossa família", ressaltou o novo presidente estadual do PDT. "Não existe diálogo com Audifax", complementou.

Aliados do ex-prefeito confirmaram à coluna que não houve nenhum encontro entre Sérgio Vidigal e Audifax, mas interlocutores de um e outro já começaram a se movimentar.

"O PDT vai apoiar Weverson. Inclusive, o governador (Renato Casagrande, PSB) já garantiu apoio", contrapôs Eduardo Vidigal.

Questionado sobre a viabilidade de uma pré-candidatura apresentada a pouco mais de seis meses da eleição de outubro, o novo presidente do PDT-ES rebateu: "Weverson conhece a máquina pública, sempre participou da equipe. Quando a gente apresentou o Audifax, ele também não era conhecido".

É isso mesmo. Antes de se tornarem arquirrivais, Vidigal e Audifax eram unha e carne, aliados. O pedetista escalou o pupilo para exercer cargos de destaque na prefeitura e ele deslanchou. Depois, contudo, os dois romperam.

Meireles, apesar de ter sido até secretário estadual de Turismo, hoje é chefe de gabinete de Vidigal, uma função relevante e estratégica, mas de pouca visibilidade para a população.

"A gente não tem um projeto de poder. Vamos mostrar propostas à população (...) Não podemos tolerar o desrespeito (referência a Audifax)", comentou Eduardo Vidigal.

Sobre a estratégia a ser adotada para vencer um pleito com tantas reviravoltas — e reviravoltas das reviravoltas —, o presidente estadual do PDT diz que vai conversar com o presidente do partido na Serra.