Eleição em Vila Velha: uma disputa sobre quem é mais "de direita"?

O prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo e o ex-secretário estadual de Segurança Pública Alexandre Ramalho Crédito: Ricardo Medeiros/AG e Carlos Gimenes/Divulgação

Quando estava prestes a se filiar ao PL, partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, o ex-secretário estadual de Segurança Pública Alexandre Ramalho afirmou à coluna que nunca escondeu a admiração pelo capitão reformado do Exército . Esconder ele não escondeu, mas, enquanto estava no governo Renato Casagrande (PSB), o coronel da reserva da Polícia Militar era bem mais discreto quanto a tal afeição.

Em julho de 2022, o encontrei no Aeroporto de Vitória. Ramalho estava em meio aos fãs de Bolsonaro , que dali a alguns minutos discursaria num espaço de eventos localizado na área do terminal. Foi então que perguntei se o ex-secretário era apoiador do político do PL. Como o coronel havia integrado o primeiro escalão de um governador de centro-esquerda — que criticava frequentemente o então presidente da República — achei melhor confirmar.

Ramalho, naquela ocasião, havia deixado a função na secretaria e pretendia ser candidato ao Senado pelo Podemos. Ele confirmou que era, sim, um simpatizante e eleitor de Bolsonaro e não via nisso nenhuma contradição. Disse considerar que tanto o chefe do Executivo estadual quanto o do Executivo federal eram "grandes líderes".

Assim, optou pelo voto CasaNaro, embora o PL tivese candidato ao Palácio Anchieta, o ex-deputado federal Carlos Manato.

Na função de secretário, não exaltava publicamente o nome do ex-presidente, mas as declarações que o coronel dava à imprensa e as que fazia em vídeos publicados nas redes sociais bem poderiam ser endossadas pelo político admirado por ele.

Foi assim, de vídeo em vídeo e de entrevista em entrevista, que Ramalho ganhou ainda mais visibilidade. E ele usa isso a seu favor em 2024.

Fora do governo Casagrande desde 1º de fevereiro e filiado ao PL desde o último dia 19 , o coronel da reserva da PM adotou a cartilha bolsonarista tim-tim-por-tim-tim.

Não é apenas devido à liberade proporcionada por não ser mais secretário. É uma clara estratégia eleitoral.

Ramalho, mesmo em silêncio, grita a plenos pulmões slogans que poderiam assim ser traduzidos: "Eu sou o candidato da direita em Vila Velha. Eu sou bolsonarista. Eu sou fiel ao Bolsonaro. Se você é eleitor/fã do Bolsonaro, vote em mim para prefeito".

Até mensagem de feliz aniversário para o ex-presidente da República o coronel postou no Instagram esses dias.

Além da figura do ex-presidente, Ramalho tem como ativo a trajetória de policial "linha-dura".

Desta forma, ele tenta superar o atual prefeito, Arnaldinho Borgo, seu ex-colega de partido e principal adversário.

Aliados de Arnaldinho, por sua vez, em conversas com a coluna, destacam que o prefeito é de centro-direita, foi do Exército, "gosta de arma e tem arma". O fetiche por armas de fogo é um elemento corriqueiro entre bolsonaristas.

A questão é: o que interessa a um morador de Vila Velha se um candidato a prefeito é apoiado pelo Bolsonaro ou se outro "gosta de arma"?

Como isso vai impactar a limpeza urbana, a gestão das unidades de saúde e o número de vagas disponíveis em creches?

O mote da campanha em Vila Velha vai ser "quem é mais de direita?". A maior parte das pessoas nem sabe definir conceitos como esquerda e direita, que surgiram na Revolução Francesa e são modulados de tempos em tempos.

Não faz sentido decidir o resultado de um pleito municipal optando por quem é "mais Lula", "quem é mais de esquerda" ou o contrário.

Nem Lula nem Bolsonaro vão ser prefeitos.

Não é impossível, claro, que os eleitores optem por algo sem sentido. Não seria a primeira vez.

O CONTRA-ATAQUE

Outro aliado de Arnaldinho revelou à coluna que, além de lembrar os traços direitistas do prefeito, a estratégia principal vai ser apontar os feitos da gestão: "A cidade está muito mais ligada nos avanços que ocorreram nos últimos anos, com um perfil mais voltado à questão da entrega de serviços públicos. Pesquisas qualitativas mostram isso".

O prefeito controla a máquina municipal e tem o apoio explícito do governador Renato Casagrande. Aliás, grande parte das realizações que devem ser exibidas na campanha é fruto da parceria com o Palácio Anchieta.

"Ramalho é um movimento do PL, de extrema direita, falando para uma bolha, sectária, focada num nicho", sustentou um "arnaldista".

Outros defensores do prefeito, porém, admitem que a candidatura do PL tem peso. "É inegável que a entrada do Ramalho alterou o cenário. Hoje, o prefeito tem um adversário. Antes, não havia ninguém em condições de enfrentá-lo", comentou um vereador.

"O erro dele (Ramalho) foi ter entrado no PL. Desse jeito, ele só fala com os extremos", avaliou.

A lógica da pré-campanha de Ramalho indica que flertar com "os extremos", como ao declarar fidelidade ao ex-presidente da República, é algo positivo.

Em julho de 2022, o ex-secretário estadual de Segurança Pública, elencou, à coluna, o que tinha em comum com o então presidente da República: "Combina com minhas ideias de centro-direita, família e religião". De "centro", porém, o líder maior do PL não tem nada. Não vou avaliar quanto a "família" e "religião".

A cada dez palavras que o coronel da reserva da PM fala, sete soam como "Bolsonaro". Ok. Isso é uma hipérbole, não uma estatísitica.

O que quero demonstrar é que o pré-candidato do PL aposta todas as fichas em ser o candidato do ex-presidente da República e espera que isso seduza a população de Vila Velha.

E fica na cidade, na Praia da Costa, o ponto de encontro favorito dos apoiadores dele, um posto de combustíveis de onde partiram várias manifestações em direção a Vitória, passando pela Terceira Ponte.

Há dúvida entre atores políticos de Vila Velha, contudo, se o sucesso de Bolsonaro se deu devido à "admiração" dos eleitores da cidade por ele ou pelo sentimento anti-PT, com o objetivo de derrotar o então candidato do Partido dos Trabalhadores, o hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A pergunta de um milhão de dólares, é: o quanto a disputa ideológica e a polarização, ou o extremismo, nacionais vão impactar o pleito municipal?

Julho de 2022: o ex-secretário estadual de Segurança Pública Coronel Ramalho chega para evento com Jair Bolsonaro no Aeroporto de Vitória Crédito: Letícia Gonçalves

O ex-prefeito Max Filho (PSDB), derrotado em 2020, não vai disputar o pleito de 2024. Ele defende, entretanto, que os tucanos lancem um nome em Vila Velha , justamente para apresentar aos eleitores uma alternativa a Ramalho e Arnaldinho. Essa possibilidade, no entanto, é remota. O partido está próximo do prefeito e deve apoiar a reeleição dele.