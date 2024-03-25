Possíveis vices de Pazolini e Arnaldinho trocam de partido

Agora é 11!!! Na minha vida, sempre lutei muito para conquistar meu espaço. Foi assim quando decidi cursar Direito, quando me tornei Delegado, quando me mudei para o Espírito Santo. E tem sido assim na política.

Na política, tão importante quanto prestar um bom serviço e entregar à população o nosso melhor, é saber que, quando estamos sozinhos, construímos muito pouco. Juntos, somos muito mais fortes. E podemos sonhar muito mais. É pensando assim que hoje eu busco um novo espaço não só para mim. Mas para todo um grupo de lideranças que hoje representam o que há de mais novo, mais atualizado e engajado com uma mudança positiva para o Espírito Santo.

É com muita satisfação, que comunico minha filiação ao PP - Partido Progressistas. Uma construção não só minha, mas de lideranças com as quais tenho andado junto, e continuarei andando : Erick Musso, nosso Presidente Estadual e Roberto Carneiro, nosso Vice Presidente Nacional, a quem agradeço profundamente todo o período e passagem pelo Republicanos.

O prefeito Lorenzo Pazolini, à frente do maior exemplo de competência e responsabilidade deste grupo: a Prefeitura de Vitoria. A Anderson Goggi, Marcos Delmaestro e ao Deputado Federal e Presidente do partido, Josias Da Vitória e Evair de Melo. Muito obrigado pela recepção e oportunidade.

Chego para somar com a minha visão, meus valores e meu trabalho. Como Vereador, Presidente da Câmara de Vitória, como cidadão, Delegado e, agora, mais um membro do partido. Afinal, junto a esta decisão, também comunico que não serei candidato a reeleição como Vereador em Vitória.

Portanto, a todos os integrantes do nosso partido: contem com um soldado para caminhar, conversar, pra compartilhar a minha experiência mas principalmente ouvir e aprender muito com vocês. Eu ainda sou novo na política. Mas já aprendi que, quando a gente caminha com as pessoas certas, constrói pontes junto com essas pessoas, todos podem ir juntos muito mais longe.