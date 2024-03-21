Neucimar: "Se não tiver candidato em Vila Velha, PP quer vaga de vice"

Neucimar Fraga, então filiado ao PSD, foi candidato a prefeito de Vila Velha em 2020 Crédito: Reprodução/Instagram

"Há uns dois meses, eu falei para o Da Vitória que não tinha interesse em disputar a Prefeitura de Vila Velha, mas o partido cresceu na cidade e tem um grupo que defende candidatura própria. Esse candidato seria eu. Tem duas pessoas que defendem apoiar Arnaldinho e outros que querem apoiar o Coronel Ramalho (PL)", afirmou o ex-prefeito.

Em 2020, ainda filiado ao PSD, Neucimar disputou a prefeitura, ficou em terceiro lugar e, no segundo turno, apoiou Arnaldinho contra Max.

Agora, o presidente municipal do PP se diz independente em relação à atual administração. "Não tenho participação no governo, então sou independente. Mantenho uma relação diplomática e cordial com o Arnaldinho".

"Se não tivermos candidato próprio, vamos pleitear participação na chapa majoritária como vice, seja do Arnaldinho ou do Ramalho" Neucimar Fraga (PP) - Ex-prefeito de Vila Velha

Mas quem seria esse vice? O próprio Neucimar?

"Apesar de ser vascaíno, não faço questão de ser vice", respondeu o ex-prefeito, ao ser questionado pela coluna.

O PP tem dois vereadores em Vila Velha e espera receber mais filiados com mandato em breve. Também conta com o ex-deputado estadual Doutor Hércules, que deve disputar uma cadeira na Câmara Municipal.

MAX FILHO

Enquanto isso, Max Filho chegou a cogitar disputar o comando da Prefeitura de Vila Velha pelo PDT, mas permaneceu no PSDB e recuou da pré-candidatura. O pai dele, o ex-governador Max Mauro, passa por problemas de saúde e o ex-prefeito tem se dedicado a cuidar do familiar, além de atuar no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), onde é servidor de carreira.