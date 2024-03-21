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Eleições 2024

Neucimar: "Se não tiver candidato em Vila Velha, PP quer vaga de vice"

O Progressistas está próximo do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), mas ex-prefeito diz que a sigla ainda vai decidir sobre as eleições em Vila Velha

Publicado em 21 de Março de 2024 às 14:09

Públicado em 

21 mar 2024 às 14:09
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Neucimar Fraga (PSD), candidato a prefeito de Vila Velha, está com a Covid-19
Neucimar Fraga, então filiado ao PSD, foi candidato a prefeito de Vila Velha em 2020 Crédito: Reprodução/Instagram
Dois tradicionais políticos de Vila Velha, os ex-prefeitos Max Filho (PSDB) e Neucimar Fraga (PP) estão, hoje, fora da corrida pela prefeitura da cidade, como a coluna mostrou. O PP estadual, presidido pelo deputado federal Da Vitória, está próximo do atual prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos). Neucimar, que comanda o Progressistas municipal, entretanto, contou à coluna que, no próximo dia 27, o partido vai se reunir para decidir como se posicionar.
"Há uns dois meses, eu falei para o Da Vitória que não tinha interesse em disputar a Prefeitura de Vila Velha, mas o partido cresceu na cidade e tem um grupo que defende candidatura própria. Esse candidato seria eu. Tem duas pessoas que defendem apoiar Arnaldinho e outros que querem apoiar o Coronel Ramalho (PL)", afirmou o ex-prefeito.
Em 2020, ainda filiado ao PSD, Neucimar disputou a prefeitura, ficou em terceiro lugar e, no segundo turno, apoiou Arnaldinho contra Max.
Agora, o presidente municipal do PP se diz independente em relação à atual administração. "Não tenho participação no governo, então sou independente. Mantenho uma relação diplomática e cordial com o Arnaldinho".
"Mas também converso bem com Ramalho, tanto que eu defendi a filiação dele ao PP", ressaltou Neucimar. O ex-secretário estadual de Segurança Pública, porém, escolheu integrar os quadros do PL.
"Se não tivermos candidato próprio, vamos pleitear participação na chapa majoritária como vice, seja do Arnaldinho ou do Ramalho"
Neucimar Fraga (PP) - Ex-prefeito de Vila Velha
Mas quem seria esse vice? O próprio Neucimar? 
"Apesar de ser vascaíno, não faço questão de ser vice", respondeu o ex-prefeito, ao ser questionado pela coluna.
O PP tem dois vereadores em Vila Velha e espera receber mais filiados com mandato em breve. Também conta com o ex-deputado estadual Doutor Hércules, que deve disputar uma cadeira na Câmara Municipal.
MAX FILHO
Enquanto isso, Max Filho chegou a cogitar disputar o comando da Prefeitura de Vila Velha pelo PDT, mas permaneceu no PSDB e recuou da pré-candidatura. O pai dele, o ex-governador Max Mauro, passa por problemas de saúde e o ex-prefeito tem se dedicado a cuidar do familiar, além de atuar no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), onde é servidor de carreira.
Max defende que o PSDB lance um candidato próprio contra Arnaldinho, o ex-vereador Maurício Gorza.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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