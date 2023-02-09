O vereador Leandro Piquet (Republicanos) vai acumular mais uma função, além da presidência da Câmara de Vitória . Ele será peça central em um projeto de ampliação do Republicanos. O partido trocou de presidente recentemente, com a saída de Roberto Carneiro, que assumiu a liderança da legenda em São Paulo.

O novo presidente do Republicanos é Erick Musso , que comandou a Assembleia Legislativa do Espírito Santo e saiu para tentar uma vaga de senador nas eleições de 2022. Como não foi eleito, Musso ficou sem mandato.

Delegado Leandro Piquet (Republicanos) Crédito: Natalia Bourguignon

"Erick é um amigo pessoal, alguém que me ajudou no meu processo eleitoral. Ele entendeu que eu seria peça fundamental nesse processo da ampliação do Republicanos e solicitou que eu ajudasse nessa tarefa, tanto em Vitória quanto no Espírito Santo", afirmou Piquet, durante entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (9), acrescentando que ainda não tem um cargo dentro da diretoria do partido.



Segundo o vereador, como vai acumular essas duas funções, a de presidente da Câmara e de braço direito de Erick Musso no Republicanos, pediu licença do cargo de delegado. Até o início deste ano, Piquet atuava como vereador e como delegado de plantão da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Your browser does not support the audio element. Piquet será braço direito de Erick Musso para ampliar o Republicanos no ES

O afastamento é por tempo indeterminado e pode durar até o fim do mandato de Piquet, que precisa escolher entre uma das duas remunerações para receber (a de delegado ou a de vereador) durante esse período. Até então, ele acumulava os vencimentos.

Como Piquet virou presidente da Câmara

Leandro Piquet foi eleito presidente da Câmara de Vitória em 2 de janeiro para o biênio 2023 e 2024. Em sessão extraordinária, ele recebeu 12 votos dos 14 vereadores presentes.



A sessão foi convocada no dia anterior pelo vereador Duda Brasil (União Brasil). Ele era vice da chapa de Armandinho Fontoura (Podemos) que, por estar preso, não pode tomar posse.

A Câmara de Vitória já havia aprovado, no fim de dezembro, um entendimento de que não seria possível que Armandinho tomasse posse através de outra pessoa, por procuração. Como não seria possível que comparecesse presencialmente, outra eleição foi marcada.