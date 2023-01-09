Suplente é convocado e assessores de Armandinho são exonerados

O suplente do vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos), Chico Hosken, do mesmo partido, foi convocado nesta segunda-feira (9) pela Câmara da cidade a assumir a cadeira no parlamento.
O mandado de prisão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
Com a chegada do suplente, os assessores de gabinete de Armandinho vão ser exonerados. Hosken vai contar com o próprio time. O ato de exoneração, assinado nesta segunda, vai ser publicado na terça (10).
O novo presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos), disse à coluna que já comunicou os desdobramentos à equipe do vereador afastado: "Pedi a retirada".
A posse propriamente dita do suplente ainda vai ocorrer. A decisão judicial determinava a convocação em até 48 horas. E esse ato foi publicado nesta segunda. Hosken foi à Câmara, pela manhã.
Mas a posse é outro ato, é concedida pela Mesa Diretora, e deve ocorrer em até cinco dias a contar da publicação da convocação.
O gabinete de Armandinho tem 9 assessores nomeados, de acordo com informações constantes no site da Câmara Municipal de Vitória. Cada vereador pode ter, no máximo, dez.
Ele utilizou, em dezembro, R$ 40,6 mil da verba de gabinete, que é de até R$ 41,7 mil por mês.
O QUE DIZ A ASSESSORIA DE ARMANDINHO
A assessoria de Armandinho enviou uma nota à coluna em que diz que já entregou o gabinete:
A assessoria do Vereador Armandinho Fontoura informa que nesta segunda-feira, 09/01, recebeu a comunicação de que o primeiro suplente do partido PODEMOS seria oficiado, nos termos da decisão judicial, para que assumisse o cargo de Vereador.
A informação foi oficialmente transmitida pelo Presidente da Câmara Municipal de Vitória Leandro Piquet.
O gabinete foi entregue dentro dos trâmites legais, bem como os previstos em regimento, sendo oficiado todos os setores responsáveis.