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Vereador preso

Suplente é convocado e assessores de Armandinho são exonerados

Armandinho Fontoura, vereador de Vitória, está preso preventivamente acusado de integrar "milícia digital" em meio a apuração contra atos antidemocráticos

Públicado em 

09 jan 2023 às 14:49
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Antes de ser preso, Armandinho Fontoura foi eleito presidente da Câmara de Vitória para o biênio 2023/24
Antes de ser preso, Armandinho Fontoura foi eleito presidente da Câmara de Vitória para o biênio 2023/24 Crédito: Redes sociais
O suplente do vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos), Chico Hosken, do mesmo partido, foi convocado nesta segunda-feira (9) pela Câmara da cidade a assumir a cadeira no parlamento.
A convocação atende a decisão do juiz Evandro Jose Ramos Ferreira, do juízo de Vitória, expedida no plantão Judiciário, na última sexta-feira (6). 
O próprio Hosken foi quem acionou a Justiça. Armandinho está preso preventivamente desde o dia 15 de dezembro, acusado de integrar uma milícia digital, em meio às apurações sobre atos antidemocráticos.
O mandado de prisão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
A Justiça Estadual, por sua vez, a pedido do Ministério Público, determinou o afastamento do vereador do mandato. Ele já havia perdido a presidência da Câmara, para a qual foi eleito em agosto de 2022.
Com a chegada do suplente, os assessores de gabinete de Armandinho vão ser exonerados. Hosken vai contar com o próprio time. O ato de exoneração, assinado nesta segunda, vai ser publicado na terça (10).
O novo presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos), disse à coluna que já comunicou os desdobramentos à equipe do vereador afastado: "Pedi a retirada".
A posse propriamente dita do suplente ainda vai ocorrer. A decisão judicial determinava a convocação em até 48 horas. E esse ato foi publicado nesta segunda. Hosken foi à Câmara, pela manhã.
Chico Hosken e Leandro Piquet na Câmara de Vitória
Chico Hosken e Leandro Piquet na Câmara de Vitória Crédito: Divulgação
Mas a posse é outro ato, é concedida pela Mesa Diretora, e deve ocorrer em até cinco dias a contar da publicação da convocação.
O gabinete de Armandinho tem 9 assessores nomeados, de acordo com informações constantes no site da Câmara Municipal de Vitória. Cada vereador pode ter, no máximo, dez.
Ele utilizou, em dezembro, R$ 40,6 mil da verba de gabinete, que é de até R$ 41,7 mil por mês.
O QUE DIZ A ASSESSORIA DE ARMANDINHO
A assessoria de Armandinho enviou uma nota à coluna em que diz que já entregou o gabinete:
A assessoria do Vereador Armandinho Fontoura informa que nesta segunda-feira, 09/01, recebeu a comunicação de que o primeiro suplente do partido PODEMOS seria oficiado, nos termos da decisão judicial, para que assumisse o cargo de Vereador.
A informação foi oficialmente transmitida pelo Presidente da Câmara Municipal de Vitória Leandro Piquet.
O gabinete foi entregue dentro dos trâmites legais, bem como os previstos em regimento, sendo oficiado todos os setores responsáveis.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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