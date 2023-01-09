Suplente é convocado e assessores de Armandinho são exonerados

Antes de ser preso, Armandinho Fontoura foi eleito presidente da Câmara de Vitória para o biênio 2023/24 Crédito: Redes sociais

O suplente do vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos), Chico Hosken, do mesmo partido, foi convocado nesta segunda-feira (9) pela Câmara da cidade a assumir a cadeira no parlamento.

O próprio Hosken foi quem acionou a Justiça. Armandinho está preso preventivamente desde o dia 15 de dezembro , acusado de integrar uma milícia digital, em meio às apurações sobre atos antidemocráticos.

O mandado de prisão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Com a chegada do suplente, os assessores de gabinete de Armandinho vão ser exonerados. Hosken vai contar com o próprio time. O ato de exoneração, assinado nesta segunda, vai ser publicado na terça (10).

O novo presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos), disse à coluna que já comunicou os desdobramentos à equipe do vereador afastado: "Pedi a retirada".

A posse propriamente dita do suplente ainda vai ocorrer. A decisão judicial determinava a convocação em até 48 horas. E esse ato foi publicado nesta segunda. Hosken foi à Câmara, pela manhã.

Chico Hosken e Leandro Piquet na Câmara de Vitória Crédito: Divulgação

Mas a posse é outro ato, é concedida pela Mesa Diretora, e deve ocorrer em até cinco dias a contar da publicação da convocação.

O gabinete de Armandinho tem 9 assessores nomeados, de acordo com informações constantes no site da Câmara Municipal de Vitória. Cada vereador pode ter, no máximo, dez.

Ele utilizou, em dezembro, R$ 40,6 mil da verba de gabinete, que é de até R$ 41,7 mil por mês.

O QUE DIZ A ASSESSORIA DE ARMANDINHO

A assessoria de Armandinho enviou uma nota à coluna em que diz que já entregou o gabinete:

A assessoria do Vereador Armandinho Fontoura informa que nesta segunda-feira, 09/01, recebeu a comunicação de que o primeiro suplente do partido PODEMOS seria oficiado, nos termos da decisão judicial, para que assumisse o cargo de Vereador.

A informação foi oficialmente transmitida pelo Presidente da Câmara Municipal de Vitória Leandro Piquet.