Rastro deixado por bolsonaristas vai além do lixo na Prainha

Prefeitura de Vila Velha limpa o Parque da Prainha e avalia estragos após saída de bolsonaristas Crédito: Fernando Madeira

Não. Não é qualquer manifestação que é legítima e democrática. Se o propósito da manifestação é incitar um crime... Se um bando de pessoas começar a gritar pedindo que alguém te mate, você consideraria liberdade de expressão?

É disso que estamos falando quando falamos de extremistas. Eles incitam e cometem ações extremas.

Se integrantes do PT e da CUT tivessem acampado na frente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral exigindo, sem provas e sem lógica, a anulação da eleição de Jair Bolsonaro em 2018, você acharia "normal"?

Após essa breve introdução, tratemos dos bolsonaristas postados em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha.

Ninguém foi lá removê-los. Nem o Exército nem a prefeitura nem a Polícia Militar.

Por cerca de dois meses, pediram golpe militar, espalharam mentiras sobre o sistema eleitoral, fizeram barulho, incomodando a vizinhança.

E deixaram um rastro de lixo e danos no sítio histórico.

Saíram por iniciativa própria , diante da constatação de que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), subiu a rampa do Palácio do Planalto, contrariando as desinformações que os bolsonaristas consomem diariamente.

Apesar de ser um prejuízo relevante, seja qual for o valor, uma vez que é dinheiro que sai dos cofres públicos, o pior não é isso.

O rastro vai além. Os extremistas mostraram que é possível incomodar todo um bairro, pedir e incentivar um golpe militar – o que é crime – e isso ser tolerado.

Mais até do que se fosse uma passeata de professores pedindo reajuste salarial – aí seriam, para alguns desses mesmos bolsonaristas, "vagabundos", "arruaceiros".

É um precendente perigoso. Quer dizer que pessoas inconformadas com o resultado de eleições legítimas, baseadas em mensagens que receberam no WhatsApp, podem incentivar e/ou cometer crimes? O que mais podem fazer?

Ameaçaram repórteres que estavam no local mostrando o trabalho de limpeza feito pela prefeitura. São "democráticos", "pacíficos"?

São "patriotas"?

Fontes da coluna relatam que um ônibus saía diariamente de Guarapari levando "manifestantes" à Prainha e os trazia de volta no início da noite. Quem pagou?

São todos remunerados? Obviamente, não. Tem gente que, seja lá por qual motivo, realmente acredita em teorias da conspiração e vai para a porta dos quartéis com ares lunáticos. De alguma forma, encontram tempo para isso.

Mas o fato é que não foram manifestações "espontâneas" e tampouco autossustentáveis.

É de suma importância que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados.

Não se pode esquecer.

Um dos acusados de liderar o movimento antidemocrático no estado, Fabiano Oliveira – que o MPES duvida se é mesmo pastor –, foi preso preventivamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Mas tem mais gente a ser descoberta.

O próprio governo Lula diverge quanto ao que fazer. O ministro da defesa, José Múcio Monteiro, disse ter amigos entre os acampados em Brasília e no Recife e considerar tudo isso "uma manifestação da democracia".

O governo federal, entretanto, é apenas um dos entes que pode atuar. Já citamos aqui o Supremo e o Ministério Público.