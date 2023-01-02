Lula no celular e prefeitos ausentes: os bastidores da posse de Casagrande

Renato Casagrande é reconduzido ao cargo de governador do Espírito Santo no Palácio Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), reeleito, tomou posse na tarde deste domingo (1º) na Assembleia Legislativa e, em seguida, foi reconduzido ao cargo no Palácio Anchieta.

O salão São Tiago ficou lotado. Faltou lugar até para os secretários que compõem o primeiro escalão. Eles pegaram cadeiras destinadas à imprensa para não ficar em pé. Alguns não resistiram e deram uma olhada em outra cerimônia.

Casagrande não foi à posse de Lula, uma vez que, no mesmo horário, também tomava posse. Aliás, entre os governadores do Sudeste, apenas o socialista foi reconduzido ao cargo à tarde. Mas só o bolsonarista Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, prestigiou o novo presidente da República.

Petistas locais, como o deputado estadual eleito João Coser e a deputada estadual reeleita Iriny Lopes, ficaram no estado e cumprimentaram o governador capixaba.

A deputada eleita Camila Valadão (PSOL), por sua vez, foi em caravana, de ônibus, a Brasília para festejar a volta de Lula ao poder.

AUSÊNCIAS

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), que preside a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), marcou presença na Assembleia e no Palácio.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), não compareceu. Ele é adversário político do governador. A vice-prefeita da cidade, Capitã Estéfane (Patriota), que apoiou Casagrande no segundo turno, foi lá.

Prefeitos aliados, como Euclério Sampaio (União Brasil), de Cariacica; Arnaldinho Borgo (Podemos), de Vila Velha, e Sérgio Vidigal (PDT), da Serra, foram ausências sentidas.

A FAIXA

Renato Casagrande recebe a faixa das mãos da chefe do cerimonial do Palácio Anchieta, Stella Miranda Crédito: Carlos Alberto Silva

Como o governador foi reconduzido, não houve passagem da faixa do antecessor para o atual chefe do Executivo. Mas a faixa apareceu, foi colocada em Casagrande pela chefe do cerimonial do Palácio Anchieta, Stella Miranda.

Antes, na Assembleia Legislativa, o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) também ganhou uma faixa, das mãos do presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos). "O governador não está com ciúmes porque ele já recebeu (a faixa), quatro anos atrás", brincou Erick.

"Tô de olho, hein", respondeu Casagrande. Ricardo é especulado, desde já, como possível candidato à sucessão do chefe do Poder Executivo em 2026.

CORDIALIDADE

Renato Casagrande mostra o termo de posse assinado. Ao lado dele, Erick Musso sorri Crédito: Fernando Madeira

Aliás, Erick Musso chegou a ensaiar disputar o governo. Concorreu ao Senado contra Rose de Freitas (MDB), que foi apoiada pelo socialista. Nenhum dos dois foi eleito e sim Magno Malta (PL).

De qualquer forma, Erick e Casagrande são politicamente distantes. Na cerimônia de posse, entretanto, o clima entre os dois foi bastante amistoso. Lado a lado, eles trocaram comentários e sorrisos.

Erick Musso coloca a faixa no vice-governador Ricardo Ferraço, que também foi empossado no cargo na Assembleia Crédito: Fernando Madeira

PRA QUEM VOCÊ TIRA O CHAPÉU?

O deputado estadual eleito Pablo Muribeca (Patriota) mostrou que, realmente, tem uma indumentária curiosa.

Assim como na diplomação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), ele usou um chapéu na cerimônia de posse. E o tirou apenas durante a execução do Hino Nacional.

POVO TRADICIONAL

No Palácio Anchieta, líderes religiosos discursaram. O pastor Diego Bravim, da Convenção Batista do estado, foi o primeiro, seguido do arcebispo da Arquidiocese de Vitória, da Igreja Católica, dom Dario Campos. É o que estava no protocolo.

Logo depois, seria a vez de o governador se dirigir à plateia. Ele foi chamado pelo mestre de cerimônias e até levantou da cadeira. Mas a Mãe Yara, sacerdotisa de Umbanda e presidente do Tucanafro-ES, um secretariado do PSDB, pediu a palavra, que foi concedida.

"Não somos macumbeiros. Macumba é um instrumento musical", explicou. "Somos um povo tradicional e o governador nos respeita. A luta contra o ódio tem que ser constante", discursou Mãe Yara.

O pastor e o arcebispo já haviam feito preces, acompanhados pela plateia em um Pai Nosso. A representante da Umbanda pediu bênçãos a Oxalá que, no sincretismo religioso, é Jesus.

Em um exemplo de tolerância religiosa, Mãe Yara destacou que, durante o governo, sempre foi recebida de forma amistosa pela então vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB), que é evangélica.