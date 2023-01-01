Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assista

Casagrande é reconduzido ao cargo de governador do ES no Palácio Anchieta

Governador participa de nova cerimônia na sede do governo do Estado, após ter tomado posse na Assembleia Legislativa para terceiro mandato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2023 às 16:24

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 16:24

Logo após tomar posse para o seu terceiro mandato como governador do Espírito Santo em cerimônia na Assembleia Legislativa, neste domingo (1º), Renato Casagrande (PSB)  foi para o Palácio Anchieta, em Vitória,  ser reconduzido ao cargo. Reveja  a transmissão.
Ao chegar ao Palácio Anchieta, Casagrande foi recebido pela Guarda de Honra da Polícia Militar, passando as tropas militares em revista, em uma tenda montada em frente ao Palácio Anchieta, juntamente com o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB).
Logo em seguida, a comitiva subiu a escadaria principal do palácio, rumando para o Salão São Tiago, onde foi recebido sob muitos aplausos, e onde o governador assinou o termo de compromisso de recondução para o terceiro mandato. Em seguida, recebeu a faixa de governador da cerimonialista.
Na sequência foi a vez da transmissão da faixa do cargo de vice-governador de Jacqueline Moraes (PSB) para Ricardo Ferraço (PSDB).
A solenidade, iniciada com trinta minutos de atraso, foi seguida por músicas em homenagem ao chefe do Executivo estadual e bênçãos por parte de representantes de diversas religiões. Entre eles um pastor, o arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, e uma representante dos povos tradicionais de matriz africana.
No início do discurso, Casagrande se emocionou ao registrar a ausência da mãe, Dona Ana Casagrande, que não pôde estar presente devido às condições de saúde, segundo relatou o próprio governador.
Durante o seu discurso, Casagrande destacou que a importância do diálogo para o novo período de gestão., destacando que o “tempo das disputas ideológicas” foi encerrado. Ele também agradeceu às lideranças políticas e sociais que o apoiaram naquele que relatou ter sido “a eleição mais dura que disputou”, ressaltou que o período eleitoral já foi superado e que governará para todos.
"Termina aqui o tempo das disputas ideológicas e começa agora o tempo do diálogo. Precisamos nos concentrar naquilo que nos une, construir consensos. Lideranças em democracias se constroem com humildade para corrigir erros, defendendo a democracia e mudando se a sociedade muda. O dia de hoje é o dia da democracia brasileira", declarou o governador.

Casagrande é reconduzido ao cargo de governador do ES

LEIA MAIS

Casagrande diz que vai investir em inovação e serviços eletrônicos para população

Reveja: Casagrande toma posse na Assembleia para 3º mandato e discursa

Quem ganhou e quem perdeu espaço no novo governo Casagrande

26 secretários: quem é quem no time de Casagrande no novo governo

Os maiores desafios que Lula e Casagrande vão enfrentar no terceiro mandato

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Governo do ES Palácio Anchieta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados