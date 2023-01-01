Casagrande é reconduzido ao cargo de governador do ES no Palácio Anchieta

Ao chegar ao Palácio Anchieta, Casagrande foi recebido pela Guarda de Honra da Polícia Militar, passando as tropas militares em revista, em uma tenda montada em frente ao Palácio Anchieta, juntamente com o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB).

Logo em seguida, a comitiva subiu a escadaria principal do palácio, rumando para o Salão São Tiago, onde foi recebido sob muitos aplausos, e onde o governador assinou o termo de compromisso de recondução para o terceiro mandato. Em seguida, recebeu a faixa de governador da cerimonialista.

Na sequência foi a vez da transmissão da faixa do cargo de vice-governador de Jacqueline Moraes (PSB) para Ricardo Ferraço (PSDB).

A solenidade, iniciada com trinta minutos de atraso, foi seguida por músicas em homenagem ao chefe do Executivo estadual e bênçãos por parte de representantes de diversas religiões. Entre eles um pastor, o arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, e uma representante dos povos tradicionais de matriz africana.

No início do discurso, Casagrande se emocionou ao registrar a ausência da mãe, Dona Ana Casagrande, que não pôde estar presente devido às condições de saúde, segundo relatou o próprio governador.

Durante o seu discurso, Casagrande destacou que a importância do diálogo para o novo período de gestão., destacando que o “tempo das disputas ideológicas” foi encerrado. Ele também agradeceu às lideranças políticas e sociais que o apoiaram naquele que relatou ter sido “a eleição mais dura que disputou”, ressaltou que o período eleitoral já foi superado e que governará para todos.

"Termina aqui o tempo das disputas ideológicas e começa agora o tempo do diálogo. Precisamos nos concentrar naquilo que nos une, construir consensos. Lideranças em democracias se constroem com humildade para corrigir erros, defendendo a democracia e mudando se a sociedade muda. O dia de hoje é o dia da democracia brasileira", declarou o governador.