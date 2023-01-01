Reveja: Casagrande toma posse na Assembleia para 3° mandato e discursa

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), discursa na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) na tarde deste domingo (1) ao tomar posse no terceiro mandato — o segundo seguido — como chefe do Executivo Estadual. A previsão é que a sessão solene de posse de Casagrande e do vice, Ricardo Ferraço (PSDB), comece às 14h30. Acompanhe a transmissão ao vivo.
Casagrande e Ferraço devem entrar pelo térreo do Palácio Domingos Martins e aguardar no salão nobre. O presidente da Ales, Erick Musso (Republicanos), solicitará, então, que uma comitiva de deputados conduza o governador e o vice eleitos ao Plenário Dirceu Cardoso, onde será realizada a cerimônia.
A Banda da Polícia Militar executará os hinos do Brasil, do Espírito Santo e à Bandeira. O presidente da Casa fará seu discurso e, logo após, governador e vice farão o juramento com o compromisso de manter, defender e cumprir as Constituições Federal e do Estado, observar as leis e promover o bem geral do povo espírito-santense. O juramento está previsto no Regimento Interno da Assembleia e na Constituição do Estado.
O discurso de Casagrande acontece após a leitura da Declaração de Compromisso Constitucional e da assinatura do termo de posse.
Foram convidados o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TC-ES), Rodrigo Chamoun; a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MPES), Luciana Andrade; o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos); entre outras autoridades.
Segundo o Cerimonial da Ales, a Casa estará aberta ao público, que poderá acompanhar a solenidade das galerias Dirceu Cardoso. Mas o acesso ao plenário só será permitido às famílias do governador e do vice, além das autoridades.
Encerrada a sessão solene na Assembleia Legislativa, o governador e o vice-governador empossados seguem para outra cerimônia, prevista para as 16 horas, no Palácio Anchieta.