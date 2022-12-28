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Segurança

Moraes proíbe porte de arma em Brasília até depois da posse de Lula

A pedido do futuro governo, restrição entra em vigor a partir das 18 horas desta quarta-feira (28) e vale até o dia 2 de janeiro

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 14:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 dez 2022 às 14:35
BRASÍLIA - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes proibiu o porte de armas em todo o território do Distrito Federal até o dia 2 de janeiro. A decisão vale a partir das 18 horas desta quarta-feira (28).
A deliberação atende a um pedido formulado na terça (27) pelo delegado Andrei Passos Rodrigues, coordenador da segurança do presidente diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e futuro diretor-geral da Polícia Federal.
Ministro Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes proibiu o porte de armas em todo o território do Distrito Federal Crédito: CARLOS ALVES MOURA/SCO/STF
O fundamento jurídico do pedido foram os recentes casos de George Washington Oliveira de Sousa, acusado de deixar um explosivo próximo ao aeroporto de Brasília no sábado (24) e de José Acácio Serere Xavante, líder indígena preso em 12 de dezembro.
Ambos são manifestantes bolsonaristas contrários à eleição de Lula.
Moraes também determinou que, durante o tempo da vigência da decisão, o porte de arma de fogo e munições, ainda que se tenham as licenças legais, será equiparado ao crime de porte ilegal, passível de prisão em flagrante.
O ministro do STF exclui da decisão membros das Forças Armadas, do Sistema Único de Segurança Pública, das Polícias Legislativa e Judicial, de empresas de segurança privada e de transporte de valores.

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