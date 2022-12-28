Moraes proíbe porte de arma em Brasília até depois da posse de Lula

Alexandre de Moraes proibiu o porte de armas em todo o território do Distrito Federal

O fundamento jurídico do pedido foram os recentes casos de George Washington Oliveira de Sousa, acusado de deixar um explosivo próximo ao aeroporto de Brasília no sábado (24) e de José Acácio Serere Xavante, líder indígena preso em 12 de dezembro.

Moraes também determinou que, durante o tempo da vigência da decisão, o porte de arma de fogo e munições, ainda que se tenham as licenças legais, será equiparado ao crime de porte ilegal, passível de prisão em flagrante.