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Transição de governo

Governo Bolsonaro autoriza uso da Força Nacional na posse de Lula

Portaria foi publicada no Diário Oficial e diz que agentes de segurança atuarão em conjunto com a Polícia Rodoviária federal (PRF)

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 09:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 dez 2022 às 09:38
BRASÍLIA, DF - O Ministério da Justiça do governo de Jair Bolsonaro autorizou, em portaria publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28), o uso da Força Nacional na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A portaria prevê que a Força Nacional atue em apoio à PRF (Polícia Rodoviária Federal) "nas atividades de escoltas, por ocasião da Operação Posse Presidencial 2023, em caráter episódico e planejado, no período de 27 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro de 2023".
A Força Nacional é composta por agentes de segurança pública dos estados — como policiais militares, bombeiros militares e policiais civis — que atuam para a União em ocasiões específicas.
Estrutura de palcos para a posse de Lula começou a ser montada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília
Estrutura de palcos para a posse de Lula começou a ser montada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Crédito: Reprodução/Redes sociais
Segundo a portaria do Ministério da Justiça, o uso da Força terá o apoio logístico da PRF.
Para a posse de Lula, está previsto o uso de 8.000 agentes de segurança, incluindo policiais e militares. A ideia da equipe do presidente diplomado é trabalhar com o uso proporcional da força do estado, ou seja, quanto maior o risco, maior as camadas de proteção que serão colocadas em prática.
Nesta terça (27), nos preparativos para a posse de Lula, houve um ensaio da cerimônia. Militares e servidores cumpriram as etapas das cerimônias previstas para o dia 1º no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Há previsão de um último ensaio geral na sexta-feira (30).
A equipe do presidente eleito pediu ao governo federal e ao do Distrito Federal o fechamento de toda a Esplanada dos Ministérios a partir da próxima sexta-feira (30) para realizar rastreamento de explosivos e fazer a preparação do esquema de segurança para a posse, no dia 1º de janeiro.
O pedido de fechamento da Esplanada foi confirmado pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino.
Segundo a Folha de S.Paulo apurou, o rastreamento dos explosivos faz parte de uma série de medidas adotadas pelo governo eleito para evitar incidentes durante a posse do petista.

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