'Lulapalooza': capixabas organizam caravanas para posse de Lula

Apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em ato em frente ao TSE no dia da diplomação Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A menos de duas semanas da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República, no dia 1° de janeiro de 2023, caravanas do Espírito Santo se organizam e fazem os últimos preparativos da viagem que vai levar capixabas até Brasília. Algumas ainda têm vagas (confira abaixo) para quem quiser acompanhar a solenidade que marca o início do novo mandato do petista. Depois da cerimônia oficial, ainda haverá um festival de música com vários artistas do país.

Grupos foram criados em aplicativos de mensagem para reunir caravanas e pessoas interessadas em fazer a viagem que, de Vitória a Brasília, tem duração estimada em 20 horas, segundo Rogério Agripino da Silva, guia de turismo credenciado, que está à frente de uma das excursões.

Do Espírito Santo, vão sair grupos tanto da Região Metropolitana quanto do interior, a maioria no esquema "bate-volta". Eles embarcam no dia 31 de dezembro, passam a virada do ano na estrada, e chegam em Brasília em 1° de janeiro para um dia repleto de atividades.

Mas quem tem interesse em viajar é bom se apressar. Restam poucas vagas. Algumas caravanas, inclusive, já estão completas, como é o caso da organizada pela deputada estadual eleita e vereadora de Vitória, Camila Valadão (PSOL). No ônibus do "Lulapalooza com Valadão", 56 pessoas dos mais diferentes perfis vão seguir viagem. "Tem famílias, tem jovens, tem idosos. Gente que é militante de movimentos sociais e gente que simplesmente considera importante se fazer presente em Brasília neste momento", descreve a parlamentar.

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A posse

A estrutura para a festa de posse começou a ser montada na Esplanada dos Ministérios no fim de semana. Chamado de "Festival do Futuro", mas apelidado de Lulapalooza, o evento está sendo organizado pela socióloga e futura primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Entre mais de 20 nomes já confirmados estão Chico César, Martinho da Vila, Maria Rita, Zélia Duncan, Odair José, Gaby Amarantos, Pabllo Vittar, Teresa Cristina, Valesca Popuzada e Juliano Maderada, cantor de forró e autor de "Tá na Hora do Jair Já Ir Embora", hit da campanha eleitoral. Os artistas não cobraram cachê.

As apresentações ocorrerão em dois palcos, batizados de Gal Costa e Elza Soares, dois ícones da música brasileira que faleceram neste ano, e estão previstas para começar às 18h30.

A equipe de transição espera um público de 250 mil pessoas. A maior preocupação do grupo que organiza a posse, até o momento, é com a segurança do público que pretende viajar a Brasília para acompanhar a posse de Lula. Nas redes sociais, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que irá trabalhar para que "a cerimônia aconteça da melhor forma possível, com segurança e paz".

Antes dos shows, o público poderá acompanhar da Esplanada o tradicional desfile em carro aberto, no qual Lula percorrerá a pista em frente aos ministérios. Pelos telões, os presentes também assistirão aos eventos protocolares, como o ato que oficializa a posse, no Congresso Nacional, o pronunciamento e a transmissão da faixa presidencial. O embaixador Fernando Igreja, responsável pelos trâmites relativos à posse de Lula, disse que 17 chefes de Estado já confirmaram presença na cerimônia.

O roteiro oficial previsto é o seguinte:

13h45 às 14h30 - Chegada dos Chefes de Estado e de Governo. Anexo 1 do Senado Federal

13h30 às 14h30 - Chegada das autoridades e convidados. Salão Branco



14h20 às 14h30 - Chegada do Presidente e do Vice-Presidente da República eleitos na Catedral Metropolitana de Brasília



14h30 - Saída do cortejo da Catedral Metropolitana rumo ao Congresso Nacional



14h40 - Chegada do Presidente e do Vice-Presidente da República eleitos no Congresso Nacional com receptivo dos Presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados



15h - Sessão Solene de Posse Presidencial: Abertura da Sessão Solene; Execução do Hino Nacional; Compromisso Constitucional; Leitura e assinatura do Termo de Posse do Presidente e do Vice-Presidente da República eleitos; Pronunciamento do Presidente da República; Pronunciamento do Presidente do Congresso Nacional; e Encerramento da Sessão Solene



15h50 - Deslocamento do Presidente e do Vice-Presidente da República para a Sala de Audiências da Presidência do Senado



16h - Saída do Presidente e do Vice-Presidente da República da Sala de Audiências da Presidência do Senado



16h05 - Início da cerimônia externa de honras militares



16h20 - Saída do Presidente e do Vice-Presidente da República para o Palácio do Planalto



Confira caravanas que vão partir do Espírito Santo para a posse de Lula:

Caravana de Rogério Agripino

Saída : 31 de dezembro

: 31 de dezembro Retorno : 1° de janeiro

: 1° de janeiro Embarques : Carone de Laranjeiras, na Serra (7h30); Terminal Rodoviário da Águia Branca, em Carapina (7h45); Praça do Papa, em Vitória (8h); Praça Duque de Caxias, em Vila Velha (8h20); Shopping Moxuara, em Cariacica (8h40).

: Carone de Laranjeiras, na Serra (7h30); Terminal Rodoviário da Águia Branca, em Carapina (7h45); Praça do Papa, em Vitória (8h); Praça Duque de Caxias, em Vila Velha (8h20); Shopping Moxuara, em Cariacica (8h40). Valor : R$ 625 (semileito) e R$ 725 (leito comercial);

: R$ 625 (semileito) e R$ 725 (leito comercial); Informações e reservas: (27) 99874-6691

Caravana de Judite Barros

Saída: 30 de dezembro

30 de dezembro Retorno: 1° de janeiro

1° de janeiro Embarques: Epa de Laranjeiras, na Serra (18h30); Praça do Papa, em Vitória (19h); Praça Duque de Caxias, em Vila Velha (19h30); Ponto de apoio da São Geraldo, em Viana (20h)

Epa de Laranjeiras, na Serra (18h30); Praça do Papa, em Vitória (19h); Praça Duque de Caxias, em Vila Velha (19h30); Ponto de apoio da São Geraldo, em Viana (20h) Valor: R$ 720 (ônibus leito + pousada)

R$ 720 (ônibus leito + pousada) Informações e reservas: (27) 99911-6811

Caravana de Gilmar Leite

Saída: 31 de dezembro

31 de dezembro Retorno: 1° de janeiro

1° de janeiro Embarques: Praça Aderbal Galvão, em frente à matriz São Sebastião, Afonso Cláudio, às 6h

Praça Aderbal Galvão, em frente à matriz São Sebastião, Afonso Cláudio, às 6h Valor: R$ 350

R$ 350 Informações e reservas: (27) 99985-8576

Caravana de Maria José

Saída: 30 de dezembro

30 de dezembro Retorno: 1° de janeiro

1° de janeiro Embarques: Avenida Coronel Antônio Duarte, centro de Iconha, às 6 horas

Avenida Coronel Antônio Duarte, centro de Iconha, às 6 horas Valor: R$ 650

R$ 650 Informações e reservas: (28) 99971-5364

Caravana do Hildo

Saída : 31 de dezembro

: 31 de dezembro Retorno : 1° de janeiro

: 1° de janeiro Embarques : Praça Duque de Caxias, em Vila Velha (7h); e Praça do Papa (8h)

: Praça Duque de Caxias, em Vila Velha (7h); e Praça do Papa (8h) Valor : R$ 460

: R$ 460 Informações e reservas: 27 99993-3002