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Novo governo

Lula terá 37 ministérios com divisão da Economia e recriação da Pesca

A Economia ainda será fatiada em Fazenda, Indústria e Comércio, além de Planejamento e uma pasta específica para gestão

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 16:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 dez 2022 às 16:17
Lula e Alckmin na diplomação no TSE
Lula e Alckmin na diplomação no TSE Crédito: Ueslei Marcelino/Reuters/Folhapress
Futuro ministro da Casa Civil e governador da Bahia, Rui Costa (PT) disse neste sábado (17) que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá 37 ministérios. A lista dos ministérios ainda não foi divulgada. Costa confirmou à imprensa que será criada uma pasta para a pesca.
 A Economia ainda será fatiada em Fazenda, Indústria e Comércio, além de Planejamento e uma pasta específica para gestão.
Já o atual Ministério da Infraestrutura será transformado em duas pastas, uma para tratar de transporte e outra sobre portos e aeroportos.
O futuro chefe da Casa Civil disse que a escolha dos ministros não será afetada pela votação na Câmara da PEC da Transição.

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O presidente Arthur Lira (PP-AL) teria sinalizado a aliados que pode facilitar a aprovação da proposta se emplacar aliados em cargos do primeiro escalão do governo Lula.
O futuro chefe da Casa Civil disse que Lula tem afirmado que não irá vincular a aprovação da PEC com a escolha dos ministros.
Rui Costa disse que a futura gestão também terá o Ministério dos Povos Originários, outro para esportes e uma pasta para as mulheres. Ele ainda citou a criação do Ministério das Cidades, a partir do desdobramento do Desenvolvimento Regional.
Segundo o futuro ministro, não haverá aumento de despesas do governo para ampliar o número de ministérios. Isso porque os cargos atuais serão reformulados para acomodar o plano de Lula. Além disso, segundo Rui Costa, alguns ministérios vão compartilhar setores como de assuntos jurídicos.
"A ideia central é repetir o que a gente está chamando de Lula 2, a estrutura do segundo governo de Lula, que se encerrou em 2010", disse ele.

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