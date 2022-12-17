Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro tem recaída na tristeza com saída do Planalto e deve parar por 3 meses
Cabisbaixo

Bolsonaro tem recaída na tristeza com saída do Planalto e deve parar por 3 meses

Presidente afundou novamente na tristeza com a proximidade de sua saída dos palácios da Alvorada e do Planalto, dizem aliados mais próximos que estiveram com ele nos últimos dia

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 14:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 dez 2022 às 14:23
Bolsonaro chora durante evento dos militares
Bolsonaro chorou durante evento dos militares Crédito: TV Brasil
Após ensaiar movimentos de saída da reclusão em que mergulhou desde a derrota para Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL) afundou novamente na tristeza com a proximidade de sua saída dos palácios da Alvorada e do Planalto, dizem aliados mais próximos que estiveram com ele nos últimos dias.
O presidente vinha indicando que poderia encerrar a reclusão por meio de aparições breves e discursos aos seus seguidores, mas esse movimento foi interrompido. Isso porque, segundo eles, a movimentação de deixar esses espaços fez com que "caísse a ficha" de que está se afastando de fato da Presidência.
Eles afirmam que Bolsonaro falado em ficar longe da política nos três primeiros meses do ano. Além de deprimido e inconformado com a derrota, que ele atribui à interferência do STF (Supremo Tribunal Federal), ele tem reclamado de cansaço acumulado da campanha eleitoral.
Caminhão de mudança chega no Palácio Alvorada a duas semanas de fim de mandato de Bolsonaro
Caminhão de mudança chega ao Planalto Crédito: Raerbeson Carvalho/TV Globo
Segundo relatam, o presidente se animou ligeiramente em almoço com Tarcísio de Freitas (Republicanos) no começo da semana. Eles afirmam que a frase de Tarcísio de que nunca foi um bolsonarista raiz não surgiu na conversa e que o presidente não a viu como problemática.
No encontro com Bolsonaro, o governador eleito de São Paulo teria dito que pretende se colocar como um gestor técnico desde o começo do mandato, sem envolvimento em brigas ideológicas.

Veja Também

Atos antidemocráticos: PF apreendeu 29 armas e 7 mil munições em operação

Orçamento secreto: Congresso aprova mudanças, mas mantém falta de transparência

Caminhão de mudança chega ao Alvorada a 16 dias do fim do mandato de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Planalto Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados