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Transição de governo

Caminhão de mudança chega ao Alvorada a 16 dias do fim do mandato de Bolsonaro

Presidente autorizou o início da transição, mas não reconheceu a derrota ou confirmou quando pretende deixar residência oficial

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 22:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 dez 2022 às 22:00
Caminhão de mudança chega no Palácio Alvorada a duas semanas de fim de mandato de Bolsonaro
Palácio Alvorada recebe caminhão de mudança Crédito: Raerbeson Carvalho/TV Globo
BRASÍLIA, DF - O Palácio da Alvorada recebeu nesta quinta-feira (15) um caminhão de mudança, a poucos dias do prazo limite para que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deixe a residência oficial.
A partir do próximo ano, o Palácio da Alvorada será ocupado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Apesar de ter autorizado o início da transição, Bolsonaro nunca reconheceu publicamente a derrota eleitoral. Ele tampouco deu declarações sobre quando pretende desocupar a residência oficial. Na semana passada, Bolsonaro fez um discurso dúbio a apoiadores em que disse que irá "vencer".
Nesta quinta, a entrada do caminhão de mudanças na propriedade foi flagrada em vídeo feito por Record, Metrópoles e pela TV Globo. Questionada pela reportagem, a assessoria do presidente não respondeu se Bolsonaro deu início à mudança.
É praxe que o mandatário em exercício libere a Granja do Torto, outra residência presidencial em Brasília, para que o presidente eleito se instale na capital.
Bolsonaro, no entanto, cedeu o espaço para o ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro deve deixar o local na próxima semana, mas ainda não há informação se o local será cedido a Lula.

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Em reunião na terça (13), o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), pediu ao atual chefe da pasta, Ciro Nogueira (PP), para o governo Bolsonaro disponibilizar alguma das residências em Brasília à equipe de Lula.
A ideia é deixar esse espaço pronto para o petista passar a ocupar em 2 de janeiro, data seguinte à posse.
A transição não fez um pedido formal ao atual governo, mas Ciro sinalizou a Costa que conversaria com sua equipe para agilizar a liberação de um espaço para o próximo presidente.
Em outra frente, a equipe de Lula planeja manter parte das agendas no hotel em que o petista está hospedado enquanto os palácios não estão prontos para serem ocupados.

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