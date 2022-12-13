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Atos antidemocráticos

Bolsonaristas tentam invadir PF e vandalizam após prisão de indígena por ordem de Moraes

Prisão foi decretada a pedido da PGR uma vez que a apuração teria indicado a prática pelo indígena dos da crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado democrático de Direito.; policiais reagiram e lançaram bombas de efeito moral

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 22:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 dez 2022 às 22:07
Bolsonaristas tentam invadir sede da PF em Brasília e carros são incendiados
Bolsonaristas quebraram veículos que estavam estacionados próximo ao prédio da PF Crédito: REUTERS/Ueslei Marcelino/Folhapress
BRASÍLIA, DF - Uma ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra um líder indígena bolsonarista acabou em atos de violência nesta segunda-feira (12) em frente à sede da Polícia Federal em Brasília.
A PF cumpriu o mandado de prisão temporária contra José Acácio Serere Xavante e o conduziu até a sede da corporação, na Asa Norte.
Com o preso no prédio, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) chegaram ao local e tentaram invadir o prédio da PF.
Vestidos com camisas amarelas e bandeiras do Brasil, os bolsonaristas quebraram veículos que estavam estacionados próximo ao prédio. Além disso, carros e pelo menos um ônibus foram queimados.
Policiais que estavam no local reagiram e houve tumulto no local. Bolsonaristas jogavam pedras, e bombas de efeito moral foram jogadas para tentar conter a depredação.
Em nota, o STF informou que a prisão temporária, por dez dias, foi decretada a pedido da Procuradoria-Geral da República e que o indígena participa de atos antidemocráticos na capital federal.

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José Acácio foi um dos que participaram de um ato em frente ao hotel onde está hospedado o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A PGR, diz a nota do STF, argumentou a necessidade de garantia da ordem pública uma vez que a apuração teria indicado a prática pelo indígena dos da crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado democrático de Direito.
Além do ato em frente ao hotel, a investigação da PF apontou José Acácio como um dos envolvidos em atos antidemocráticos no Congresso Nacional, Aeroporto Internacional de Brasília, no Park Shopping e na Esplanada dos Ministérios.
Segundo a PGR, José Acácio utiliza sua "posição de cacique do Povo Xavante para arregimentar indígenas e não indígenas para cometer crimes e perseguir Lula e os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso".
"A manifestação, em tese, criminosa e antidemocrática, revestiu-se do claro intuito de instigar a população a tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de Direito, impedindo a posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos."
Para Moraes as alegações da PGR no pedido são graves e apontam para risco, uma vez que o indígena convocou pessoas armadas contra a diplomação de Lula, realizada nesta segunda (12).
"A restrição da liberdade do investigado, com a decretação da prisão temporária, é a única medida capaz de garantir a higidez da investigação", diz Moraes na decisão.

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