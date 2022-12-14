Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TSE abre investigação contra Bolsonaro, Magno Malta e mais 7 por ataque às urnas
Eleições

TSE abre investigação contra Bolsonaro, Magno Malta e mais 7 por ataque às urnas

Presidente também será investigado por  suposta distribuição ilegal de benefícios financeiros durante a eleição

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 20:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 dez 2022 às 20:47
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nobrega / PR
O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, abriu nesta quarta-feira (14) duas investigações contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por ataques ao sistema de votação e suposta distribuição ilegal de benefícios financeiros durante o pleito. A coligação de Lula (PT) na disputa a presidente apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os dois pedidos de investigação por abuso de poder político e econômico.
Gonçalves considerou que as ações preenchem os requisitos para serem aceitas. O corregedor abriu prazo de cinco dias para os investigados apresentarem uma defesa. Além de Bolsonaro, a lista inclui filhos do presidente e o senador eleito pelo Espírito Santo, Magno Malta (PL).
As duas ações são Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes), e a equipe do petista apresenta como pedido final que os investigados sejam declarados inelegíveis.
O TSE costuma aceitar a abertura das investigações, mas a análise dos pedidos de maior impacto, como de perda de mandato ou do aval para disputar eleições, tem tramitação lenta e exige provas robustas.

Veja Também

Rosa Weber cita escândalos e vota no STF contra orçamento secreto

Transição pede ao governo liberação imediata de residência oficial para Lula

Na ação que trata de "atos atentatórios" contra o sistema eleitoral, os advogados do petista afirmam que houve uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder político.
Ainda dizem que os ataques ocorreram antes, durante e depois das eleições, e afirmam que Bolsonaro e seus aliados buscavam emplacar um "projeto de poder totalitário e autocrático a partir da corrosão da matriz existencial da democracia brasileira".

Os investigados

Nessa ação, serão investigados, além de Bolsonaro:
  • Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa derrotada de Bolsonaro; 
  • Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador;
  • Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal;
  • Carla Zambelli (PL-SP), deputada federal;
  • Bia Kicis (PL-DF), deputada federal;
  • Gustavo Gayer (PL-GO), deputado federal eleito;
  • Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal eleito;
  • Magno Malta (PL-ES), senador eleito.
Ex-senador Magno Malta discursa em evento do governo federal, de entrega de casas populares em São Mateus
O senador eleito Magno Malta Crédito: Alan Santos/PR
O grupo coordenado por Bolsonaro, segundo a ação, teria difundido a "tese conspiratória" de que as urnas haviam sido violadas por hackers, que as eleições seriam fraudáveis e que haveria um grande conluio contra Bolsonaro.
A equipe de Lula argumenta no outro pedido, sobre suposto uso eleitoreiro de benefícios sociais, que Bolsonaro valeu-se da máquina pública para otimizar programas do governo "com o claro intuito de angariar votos e, portanto, influenciar na escolha dos eleitores brasileiros, de modo a ferir a lisura do pleito".
O corregedor aceitou investigar nesse caso Bolsonaro e Braga Netto.
A ação cita, entre outras medidas, "antecipação da transferência do benefício do Auxílio-Brasil e do Auxílio-Gás; aumento do número de famílias beneficiadas pelo Auxílio-Brasil; antecipação de pagamento de auxílio a caminhoneiros e taxistas; programa de negociação de dívidas com a Caixa Econômica Federal; liberação de FGTS futuro para financiar imóveis; anúncio pela Caixa Econômica Federal de crédito para mulheres empreendedoras; crédito consignado do Auxílio-Brasil".

Veja Também

Moraes dá 48h para que ministro da Justiça explique medidas contra vandalismo de bolsonaristas

Relatório de transição tem 23 páginas com medidas para revogaço

Lula vai dar como 1ª ordem a comandantes das Forças acabar com atos em quartéis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro magno malta TSE Eleições 2022 Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados