Relatório de transição tem 23 páginas com medidas para revogaço

Lula ao lado de Alckmin e Gleisi Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O coordenador técnico do governo de transição, Aloizio Mercadante, fez duras críticas em relação à situação do governo atual e disse que haverá drásticas mudanças assim que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse.

"Só de revogaço tem 23 páginas, passando por uma peneira bem fina para avaliar cada medida e suas implicações e avaliar junto com o presidente o que será revogado", disse em relação aos 32 relatórios que foram produzidos pelos grupos de trabalho.

Mercadante afirmou que os documentos apresentam um diagnóstico muito preciso sobre suas diferentes áreas. "O governo disse que a situação fiscal está muito boa. Tá muito boa para quem? Educação não tem livro didático, reajuste de merenda, bolsa de estudos da Capes. Na Saúde, não tem recursos para a Farmácia Popular, tratamento de câncer, em cada uma das áreas", citou.

"Para qualquer área que a gente tem olhado não tem dinheiro: para a defesa civil, desastres naturais, não tem investimento em obras hídricas estruturantes e nem prevenção contra desastres naturais", continuou.

Na lista, o coordenador completou dizendo que não há precisão para o Bolsa Família, para o salário mínimo, que o DNIT recebeu o menor valor desde que foi criado, em 20 anos de história, não tem recurso para manutenção das estradas. "O diagnóstico é muito difícil".