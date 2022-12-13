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Novo governo

Lula anuncia Aloizio Mercadante como presidente do BNDES

Na campanha de Lula ao Palácio do Planalto, Mercadante coordenador do programa de governo petista. Já, na transição, coordenou os grupos técnicos de trabalho

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 16:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 dez 2022 às 16:32
O coordenador dos grupos técnicos da transição de governo, Aloizio Mercadante, chega ao Centro Cultural Banco do Brasil.
O coordenador dos grupos técnicos da transição de governo, Aloizio Mercadante Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13) que o ex-ministro Aloizio Mercadante será o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A indicação ocorreu em evento de encerramento dos seus grupos de trabalho da transição de governo. no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.
"Vai acabar a privatização no país, Mercadante. Vi críticas sobre você e que você vai ser presidente do BNDES. Não é mais boato. Aloizio Mercadante será presidente do BNDES", disse Lula.
Na campanha de Lula ao Palácio do Planalto, Mercadante coordenador do programa de governo petista. Já, na transição, coordenou os grupos técnicos de trabalho.

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