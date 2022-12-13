Lula anuncia Aloizio Mercadante como presidente do BNDES

O coordenador dos grupos técnicos da transição de governo, Aloizio Mercadante Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13) que o ex-ministro Aloizio Mercadante será o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A indicação ocorreu em evento de encerramento dos seus grupos de trabalho da transição de governo. no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

"Vai acabar a privatização no país, Mercadante. Vi críticas sobre você e que você vai ser presidente do BNDES. Não é mais boato. Aloizio Mercadante será presidente do BNDES", disse Lula.