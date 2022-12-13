Lula anuncia Aloizio Mercadante como presidente do BNDES

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13) que o ex-ministro Aloizio Mercadante será o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A indicação ocorreu em evento de encerramento dos seus grupos de trabalho da transição de governo. no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.
"Vai acabar a privatização no país, Mercadante. Vi críticas sobre você e que você vai ser presidente do BNDES. Não é mais boato. Aloizio Mercadante será presidente do BNDES", disse Lula.
Na campanha de Lula ao Palácio do Planalto, Mercadante coordenador do programa de governo petista. Já, na transição, coordenou os grupos técnicos de trabalho.