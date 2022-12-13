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Novo governo

Margareth Menezes confirma convite de Lula e será ministra da Cultura

A indicação da cantora para ocupar o ministério vinha sendo objeto de críticas no mundo artística, com alguns apontando que ela não seria preparada para o cargo

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 16:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 dez 2022 às 16:30
A cantora Margareth Menezes
A cantora Margareth Menezes Crédito: Estúdio Gato Louca/Divulgação
A cantora Margareth Menezes afirmou nesta terça-feira (13) que foi convidada pelo presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser a nova ministra da Cultura e que respondeu que aceitava a "missão".
"Nós conversamos e eu aceitei a missão. E recebo isso como uma missão mesmo até porque foi uma surpresa pra mim também, o meu processo, até entendendo o lugar dessa minha representação e entendendo também a necessidade de a gente fazer uma força-tarefa para a gente levantar o Ministério da Cultura", afirmou a futura ministra, ao chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil, sede do gabinete de transição.

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Margareth Menezes esteve pela manhã no hotel em Lula está hospedado em Brasília para uma reunião, que durou algumas horas. Depois seguiu para o Centro Cultural Banco do Brasil, sede do gabinete de transição, quando anunciou que vai integrar o futuro governo.
"Então o presidente disse que para ele é de uma importância muito grande e que ele está querendo fazer um Minc forte para atender aos anseios do povo da cultura, do povo do Brasil, pelo potencial que nossa cultura tem, nossa riqueza", afirmou a futura ministra.
"Agora é isso, juntar todo mundo, ouvir todo mundo para a gente fazer levantar primeiro o ministério, fazer a cultura do Brasil, o lugar que ela sempre merece de reconhecimento como sempre foi, reconhecida no mundo inteiro, nacional e internacionalmente. Todas as áreas da cultura, as culturas populares, a gente reacender o caminho que foi criado e é isso", completou.
A indicação da cantora para ocupar o ministério vinha sendo objeto de críticas no mundo artística, com alguns apontando que ela não seria preparada para o cargo.

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